Пытался задушить девушку. Арестован брат Кевина из фильма "Один дома"

Звезду фильма "Один дома" обвинили в насилии / Фото: Getty Images, скриншот

Девин Рэтрей вместе со своей девушкой посетили бар в Оклахоме. Как пишет Deadline, к паре подошли две поклонницы актера и попросили автограф. Девушка звезды фильма "Один дома" дала им два фото с автографом бесплатно, что и стало причиной конфликта.

Когда пара вернулась в отель, между ними разразился скандал и дошло до рукоприкладства. Как указала девушка в своем заявлении, что тот во время ссоры душил ее и зажал ей рот. В ответ она укусила Рэтрея за руку. Тот ударил ее по лицу, после чего она убежала на лестничную клетку

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/ Фото: Getty Images

Иск против звезды комедии "Один дома" был подан 21 декабря. Сам актер никак не комментирует скандал.

Напомним, недавно "мужчину мечты Кэрри Брэдшоу" обвинил в изнасиловании и домогательствах несколько женщин. Рекламодатели уже разрывают с ним контракты. Карьера звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота под угрозой. Сам актер все обвинения отрицает.