Рашистку Лолиту "разнесли" в Сети из-за отдыха в Турции: Это тогда, когда дети спят в подвале

Рашистка Лолита нарвалась на критику в Сети/ Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Живущая в Москве Лолита, своими скандальными заявлениями дала понять всем, что полностью отреклась от родной Украины в пользу России.

На днях певица решила отправиться в Болгарию, куда она вывезла свою маму и дочь после начала войны в Украине.

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На все лето я своих разместила туда. Там спокойно, нервы никто не мотает, хороший воздух, – прокомментировала место нахождение родных Лолита.

Однако из-за проблем с пересадкой на рейсе российской певице пришлось на день остаться в Турции. Лолита медлить не стала и решила отправиться на экскурсию, посвященную главной украинке в турецкой культуре – Роксолане.

Видео с экскурсии певица опубликовала в своих соцсетях. Сразу же исполнительницу поставили на место пользователи Сети, которые осудили некогда киевлянку Лолиту за предательство. А некоторый и вовсе пригласили рашистку отдохнуть в этом году в оккупированном Мариуполе или Крыму.

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"Лолита исключение природы – Бог не дал ей ничего"

"Зачем в Болгарию? в Крым!"

"В Украину приезжай на отдых, в Мариуполь.."

"Кобыла и страхопудло, пенсионерка облезлая, час твой прошел"

"Это тогда, когда дети спят в подвале"

"Ж**олизка х**ла"

Скриншот

Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что Лолита решила бежать из России.