Рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. Первые реакции знаменитостей

Леся Никитюк и другие звезды отреагировали на ракетные обстрелы рашистов Киева / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня около 6:30 утра российские изверги нанесли ракетный удар по Киеву . По городу выпустили 14 ракет, жители слышали четыре взрыва. Одна из ракет попала в жилой дом в Шевченковском районе, ранее пострадавший от обстрелов. До полудня в Киеве звучали уже три воздушные тревоги – циничные оккупанты никак не угомонятся.

Украинские селебретисы отреагировали на преступление захватчиков, которые обязательно ответят за свои кровавые поступки! Кто и как из звезд высказался о ракетных обстрелах Киева – читайте в материале на сайте "Сегодня".

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Леся Никитюк

Телеведущая рассказала фанатам шокирующую новость – она с ракет прилетела в район Киева, где она живет . Об этом Лесе сообщили знакомые. Отметим, звезда находится дома в Хмельницком.

Скриншот Instastories

Также Никитюк опубликовала в Instagram фото дома, в который попала ракета и семилетняя девочка, которую достали из-под завалов. Ведущая спросила у россиян, которые следят за ее страницей, видят ли они военный объект. По результатам голосования, 10% фолловеров оказались рашистами – они проголосовали "да".

Скриншот Instastories

Злата Огневич

Певица, которая сейчас находится в Закарпатье, призналась – у нее крается сердце за пострадавших людей. Рассказывая о ракетных обстрелах Киева в Instastories, Злата едва сдерживала слезы.

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Скриншот Instastories

Доброе утро. Мне очень хотелось, чтобы он был действительно хорош для каждого украинца, но нет. Я вижу новости и у меня просто разрывается сердце и за Киев, и за каждый город под обстрелами, и за каждый оккупированный город. Так хочется, чтобы скорей пришла вожделенная победа. Но сейчас мы должны с вами быть сильными, держаться и желать этой победы. Очень жаль людей, – поделилась своими переживаниями звезда.

Скриншот Instastories

Анатолий Анатолич

Ведущий канала "Украина" отметил, в то время как путинские отбросы выпустили по Киеву 14 ракет, в результате чего пострадали невинные люди, одесситка Регина Тодоренко проводит опрос в своем Telegram-канале для женщин. Она спрашивает, знает ли каждая мама, что лучше для ее ребенка. Интересно, знает ли сама Регина, что сейчас испытывают украинские матери, потерявшие своих детей.

Скриншот Instastories

Владимир Дантес

Музыкант известил своих фанатов, что утром проснулся от свиста ракеты и взрывов . Однако Instagram решил, что такой контент нарушает правила соцсети, потому что в нем содержатся "враждебные высказывания".

Скриншот Instastories

Дантес также отметил, что те, кто убивает украинцев и те, кто поддерживает геноцид – будут наказаны!

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Никто не забывает ни на минуту, что придет время, когда все, кто отдает эти приказы (по запуску), кто воюет против страны, просто живущей живущей своей жизнью, кто поддерживает геноцид – все они будут гореть в аду! Это скоро! Потому что ВСУ работает очень хорошо! Ребята спасибо вам!, – написал артист.

Наталья Могилевская

Бомбят мой родной Киев! От бессилия и своих поражений на фронте они издеваются над нами. Я уверена, что это агония. Сочувствую, мои родные. Держимся! Если я буду нужна – я всегда рядом, – написала певица и добавила видео, где показательно разрушен жилой дом.

Андрей Бедняков

Телеведущий показал фоловерам в Instagram последствия вражеского удара по Киеву. Также он прикрепил фотографии прихода "русского мира" в Харьков.

Скриншот Instastories

Также Бедняков упомянул рашистского патриарха Кирилла, упавшего во время освящения храма в Новороссийске. Ведущий намекает, что Бог наказывает абсолютно всех, на чьих руках кровь невинных людей.

Утренний ракетный удар по Киеву: подробности о пострадавших

По словам спасателей, семилетнюю девочку достали из-под завалов одного из домов и с помощью медицинских ношей транспортировали и передали медицинским работникам в Охматдет. Ее 38-летнюю маму спасатели вытащили из-под развалин дома.

Как стало известно, пострадавшую девочку зовут Евгения . Ее мама Екатерина – гражданка РФ , но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. По словам одного из источников, паспорт Екатерины нашли на улице, иссечен обломками. Отец семьи – 37-летний Алексей – погиб.

Как заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, в результате обстрела дома в Шевченковском районе столицы ранены пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал , что из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

Госпитализировали четырех пострадавших. В том числе, семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Поисково-спасательные работы продолжаются.