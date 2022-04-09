Рашисты вывели из себя Святослава Вакарчука: "Это вы выкормили тварей, которые убивают и насилуют!"

Святослав Вакарчук обратился к "молчаливым" россиянам / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

После ракетного удара по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 50 человек, Святослав Вакарчук решил записать на русском видеообращение к россиянам, которые считают себя "ни в чем не виноватыми".

Музыкант рассказал, что в последнее время к нему часто обращаются за комментариями оппозиционные журналисты из РФ. Однако он не понимает, о чем с ними можно говорить после Бучи, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Ирпеня. Но после обстрела Краматорска у Вакарчука нашлось пару слов.

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Я скажу следующее: вы все – часть русского народа. И это вы вырастили и выкормили этих подонков, уродов, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают пожилых людей, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего "русского мира", – высказался артист.

Святослав Вакарчук обвинил россиян в молчании. Ведь их инертная позиция привела к тому, что сейчас в Украине война. Как добавил певец, когда нужно было говорить и действовать, граждане РФ просто спрятались в норах.

Когда Путин, чье второе имя антихрист, пришел к власти, вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию, вы тоже в основном молчали. Когда Россия нагло украла у нас Крым, многие в душе даже гордились этим, а некоторые даже не только в душе. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, у вас не хватило смелости и мужества выйти на улицы и протестовать против этих страшных вещей, – заявил Вакарчук.

Лидер "Океану Ельзи" добавил, что сейчас посты в соцсетях с хештегом #Нетвойне и сочувствие по телефону не помогут. Нужны решительные действия.

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В заключение Вакарчук подчеркнул, что украинцы никогда не будут разделять тех, кто дает приказы убивать и тех, кто молча за этим наблюдает – все причастны к кровопролитию. Мы никогда не забудем и не простим, отметил артист.

Ранее мы сообщали, что блогер Ян Гордиенко вызверился на россиян из-за обстрела родного Краматорска.