Разведенный Тарас Цымбалюк готов пойти на шоу "Холостяк". Но есть одно условие

Тарас Цымбалюк готов снова испытать свою судьбу / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Кто бы мог подумать, что через год брака и четырех лет отношений Тина Антоненко и Тарас Цымбалюк расстанутся . Однако, к сожалению, звездные супруги не выдержали испытаний. История любви визажистки и актера закончилась.

Цымбалюк признался, что с Тиной разошлись около месяца назад. Они живут отдельно и планируют официально расстаться. Об этом кинозвезда рассказал в интервью Алине Доротюк.

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Цымбалюк не стал раскрывать причины разрыва. Но объяснил, что политика здесь ни при чем. Также Тарас признался, что такие изменения стали для него неожиданностью, ведь он был настроен на семейную жизнь.

Тарас и Тина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Еще полтора месяца назад я об этом не думал, а через полтора месяца это стало фактом. Это действительно неожиданно. Мне кажется, это для любого человека неожиданно, чтобы там не происходило. Но когда это уже становится неотъемлемой точкой, идет момент какого-то осознания этого всего, – рассказал актер.

Актер не отчаивается после развода. Более того, Цымбалюк уже даже готов стать героем "Холостяка"! Осталось получить звоночек от продюсеров и дождаться, когда на экраны выйдет уже отснятый 12 сезон реалити с предпринимателем Александром Топольским :) Однако Тарас может согласиться на участие при одном условии:

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Я сейчас не хочу никого обманывать. Я вполне могу согласиться на такое предложение, потому что я не планирую никаких отношений сейчас и хочу, в первую очередь, свой какой-то мужской стержень разобрать, все поанализировать. Поэтому вполне возможно, что на этапе, когда мне предложат участие в этом проекте, я буду один и я могу согласиться, – поделился Цымбалюк.

Кратко о Цымбалюке и Антоненко

В июле 2021 года Тарас и Тина стали мужем и женой, через год после официальной помолвки. Свадьба прошла в Карпатах, в кругу семьи и друзей.

Свадьба Тараса и Тины / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк раньше уже был в браке. Актер женился в 2014 году, но два года спустя союз распался. Развод произошел по инициативе кинозвезды.

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Отметим, что за время войны много звездных пар развелось. Так, недавно стало известно о расставание Анны Богдан и "холостяка" Михаила Заливако.

Настоящий фурор произвел развод Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, а также их друзей Михаила и Даши Кацуриных. Позже выяснилось, что Дорофеева закрутила роман с Кацуриным.