Развод отменяется? Ким Кардашьян и Канье Уэста заметили вместе (фото)

Ким Кардашьян и Канье Уэст спровоцировали слухи о воссоединении / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян и Канье Уэст еще могут остановить бракоразводный процесс. Ранее инсайдер рассказывал, что пара готова попробовать сохранить семью ради своих детей. А теперь рэпер и звезда реалити-шоу подогрели слухи о воссоединение, когда попали в поле зрения папарацци.

Кардашьян и Уэста сфотографировали на выходе из ресторана Nobu в Малибу.

Скриншот: instagram.com/heartofthestreetz

Скриншот: instagram.com/heartofthestreetz

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Ранее поводом для слухов о воссоединении пары стало появление Ким Кардашьян в свадебном платье на презентации нового альбома Канье Уэста. Хоть тогда источники опровергли информацию о том, что экс-супруги снова вместе.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

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