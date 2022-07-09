Разврат среди ночи: 16-летняя дочь Оли Фреймут устроила эротическую фотосессию (фото)

16-летняя дочь Оли Фреймут едва не засветила пышную грудь / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл часто публикует в соцсетях кадры, на которых предстает далеко не в детских образах. Несмотря на столь юный возраст, девочка любит похвастаться пышной фигурой и выставить напоказ свои "изюминки".

В этот раз дочь Фреймут поделилась в Instagram снимками, на которых позирует в трендовых джинсах и эффектном вечернем топе в блестках с открытой спиной.

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Злата покрутилась перед камерой и показала, что она не надела бюстгальтер под маечку.

Злата Митчелл продолжает делиться провокационными снимками / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Более того, на одной из фото девочка едва не засветила обнаженную грудь. К счастью, она вовремя прикрыла бюст рукой.

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Дочь телеведущей в недетском образе / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Очевидно, фото сделаны в Польше. Недавно Злата приехала туда. Какая цель поездки – неизвестно.

Судя по фото, Злата сейчас в Польше / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Подписчики Митчелл в восторге от пикантных кадров девушки. Они оставляют ей приятные комментарии под снимками и называют "королевой". А вот звездная мама Оля Фреймут пока никак не комментирует такое поведение 16-летней дочери.

Отметим, старшая наследница Ольги Фреймут без родителей живет и учится в Лос-Анджелесе. У нее есть свой бренд одежды MITCHELL CLOTHING. Также у Златы уже есть бойфренд-американец , которого зовут Оскар.

Недавно голубики вместе отдыхали в Мексике. Там Злата также успела сделать откровенное фото и поделиться им в соцсети.

Злата с любимым на каникулах в Мексике. / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Напомним, у Ольги Фреймут трое детей. Так, старейшую дочь Злату ведущая родила в 2006 году в Лондоне от британца Нила. В 2016 году телеведущая во второй раз стала мамой – она родила сына своему нынешнему мужу Владимиру Локотко. А через год у пары родилась дочь Евдокия.

Кстати, раньше Ольга Фреймут высказывалась о внешности Златы.