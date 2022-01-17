Развратный Распутин-сладкоежка не спас своей комичностью "Кингс Мен" – рецензия

Рецензия на фильм «Кингс Мен» / Фото: пресс-служба

Если бы меня попросили максимально коротко описать картину, то я бы сказала, что "Кингс Мен" - это боевик-сатира, немного драмы с комедийными элементами в фантастическо-исторической обертке. В общем, у создателей "стёб" почти удался!

О сюжете

Начнем с того, что действие фильма начинается в 1912-м, а позже происходит в 1914 году – в самом начале Первой мировой войны. Все события, происходящие в фильме, крутятся именно вокруг нее.

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Конечно, многие исторические факты были искажены и даже утрированы. Что говорить, если основным поводом к началу Первой мировой войны по сюжету является личная ссора троих кузенов – российского царя Николая II, короля Великобритании Георг V и германского императора Вильгельма II.

Фото: пресс-служба

Для справки: в реальности лишь Николай II и Георг V были двоюродными братьями, а вот Вильгельм II приходился кузеном только Георгу V и жене Николая II – Александре Федоровне. Но сейчас не об этом.

Кто же рассорил монархов? Правильно, тайная организация во главе с неким Пастырем, которой и противостоит "Кингсмэн".

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Для того, чтобы осуществить свой план и развязать войну, главный злодей собрал за одним столом многих известных личностей, в том числе знаменитого Распутина, Мату Хари и даже Владимира Ленина.

Мотивы Пастыря раскрывать не буду, узнаете сами, ведь так потеряется вся интрига.

Основателя "Кингсмэн", герцога Орландо Оксфордского, играет Рэйф Файнс, которого мы знаем по многочисленным ролям в кино, включая Волан-де-Морта в серии фильмов о "Гарри Поттере".

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Его единственный сын Конрад в исполнении молодого британского актера Харриса Дикинсона рвется на войну, однако любящий и в то же время строгий отец не пускает его на поле боя. Герцог Оскфордский использует все свои связи, чтобы оставить сына дома.

Фото: пресс-служба

Осторожно, спойлер! Сыну все же удается попасть в ряды солдат и пройти подготовку. На фронте он погибает при выполнении важного поручения и посмертно получает награду за свой подвиг.

Будучи в полном отчаянии, герцог Оксфордский сначала уходит в себя, но благодаря его верным слугам – няне сына и Полли (Джемма Артентон) и телохранителю Шоле (Джмион Хонсу) он решает спасти свою родную Великобританию от поражения в Первой мировой войне.

Догадавшись, что за всем стоит тайное сообщество во главе с психом-злодеем, герцог Оскфордский начинает охоту на преступников, которые служат Пастырю, развязавшему войну.

А где смеяться?

Первые 40 минут фильма я ждала, когда же начнется экшен и поток задорных шуток и приколов, которыми были насыщено две предыдущие части "Кингсмен". Однако вместо этого была показана личная трагедия главного героя – местами хотелось даже всплакнуть.

Самым ярким и, пожалуй, забавным моментом в фильме является встреча главных героев с Григорием Распутиным. Этого исторического персонажа создатели картины сделали ну очень карикатурным и комичным. Хочется отметить отличную игру Риса Иванса, который выложился в этой роли на все 100%.

Фото: пресс-служба

Распутин в фильме показан предателем, сладкоежкой и…тем еще блудливым развратником. Хотя, если почитать заметки историков, доля правды в этом все же есть. И даже убийство любимца царской семьи в фильме частично соответствует реальности.

Отлично справился с задачей и Томас Холландер, который в картине сыграл и Николая II, и Георга V и Вильгельма II. То, что роли всех троих монархов исполнил один и тот же актер, я заметила не сразу – большой плюс гримерам.

Фото: пресс-служба

Но вернемся к сюжету. Дозу юмора зрители получат как раз в эпизоде с Распутиным, а вот настоящий экшен начнется тогда, когда Рэйф Файнс, то есть герцог Оксфордский, со своей командой (няней Полли и телохранителем Шола) доберется до логова главного злодея.

Как вы уже догадались, закончится все довольно благополучно и в конце фильма герцог вместе со своими помощниками и еще несколькими персонажами (не буду раскрывать интригу) станет основателем тайной организации "Кинсмэн".

Яркий "Винегрет"

Сложно описать все эмоции от просмотренного, ведь впечатления остались двоякие – эту картину стоит посмотреть фанатам "Кингсмэн", чтобы увидеть, как все начиналось, да и сам по себе фильм неплох. Но если вы хотите посмотреть классный комедийный боевик – вам, скорее всего, не по адресу.

В этом фильме создатели хорошо "прикололись" над историческими личностями, которых давно нет в живых, над собственными традициями и манерами (британцам не чужда самоирония), ну и над жанром "шпионского" кино в целом. Но...

"Какой-то кринж (синоним – "испанский стыд" – Ред.)", – сказала девушка, стоящая позади меня в очереди в гардеробе после того, как все вышли из кинозала.

И знаете, с ней можно согласиться и одновременно поспорить – фильм интересный, местами забавный и весьма зрелищный, да и иронию явно поймут не все, но на выходе у создателей вышел "Винегрет", который комедией назвать очень сложно. А ведь в описании к киноленте был указан именно этот жанр.

Оценивая "Кинс Мен" по 10-бальной шкале, даю этому фильму 6 из 10.

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