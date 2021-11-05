Real O собрались старым составом через 10 лет, чтобы сняться в новом видеоклипе

Тарабарова, Тодоренко, Виноградова и Мицуки снова вместе в новом видеоклипе "Солодкі 16". / Фото: пресс-служба
Регина Тодоренко, Лина Мицуки и Елена Чирва стали главными героинями нового видеоклипа певицы TARABAROVA , которая в первий раз показала дочь на ее годовщину , на песню "Солодкі 16". Кстати, именно сегодня состоялась премьера клипа.
Девушки действительно не виделись вместе 10 лет. Так что эта встреча была переполнена настоящими эмоциями.
В то же время, Светлана Тарабарова, которая и собрала экс-участниц Real O, призналась, что идея видео возникла спонтанно.
При написании песни я пыталась передать настроение наших вечеринок с девушками и какие бы идеи для клипа нам ни предлагали, перед глазами все равно были те же теплые и безумные воспоминания. Поэтому я решилась и написала всем, – рассказала певица.
Получив три "да" работа закипела. Но собрать всех вместе оказалось сложной задачей – работа, творческие проекты и даже 5 детей на четырех – графики никак не хотели совпадать. Единственный свободный день нашелся только 19 октября.
К тому же часть девушек в то время была в Стамбуле. Так что было принято решение лететь с командой именно в турецкий город и снимать все там.
Реализовать замысел взялся творческий дуэт режиссера Инны Грабар и оператора Евгения Ушакова , а стиль и красоту доверили Евгению Кириенко и Марине Борщевской.
Смотрите новый клип TARABAROVA "Сладкие 16":
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