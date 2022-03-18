Редкие кадры: Принцесса Диана учит манерам маленького принца Гарри

В Сеть попали редкие кадры с принцессой Дианой и принцем Гарри / Фото: Getty Images

Сейчас герцог Сассекский настоящий секс-символ королевской семьи, в нем почти не узнать того маленького рыженького мальчугана, которым он был раньше.

Поклонники монаршей семьи смогли увидеть редкие кадры с принцем Гарри и его мамой принцессой Дианой благодаря архивным кадрам, которые опубликовали в одном из фан-аккаунтов.

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В подборке видео Леди Ди учит своего юного наследника королевским манерам. А Гарри, похоже, в детстве был бунтарем – на одном из кадров он показал язык фотографам.

Всем известно, что принцесса Диана не очень то жаловала королевские правила и сама неоднократно нарушала протокол, однако, стоит отметить своих сыновей она воспитала согласно всем нормам монаршей семьи.

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Сейчас оба герцога являются гордостью британской семьи, даже несмотря на некоторые недопонимания между Гарри и Уильямом.

Королевская семья также отреагировала на военные действия в Украине. Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам с требованием остановить войну в Украине. А принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили слова поддержки Владимиру и Елене Зеленским.

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