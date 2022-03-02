Регина Тодоренко побоялась сказать напрямую, что Путин убивает мирных украинцев и бомбит города

Российская телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко прокомментировала войну на Украине. / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Вслед за Ани Лорак о войне в Украине наконец-то рассказала людям Регина Тодоренко. Впрочем, телеведущая, как и певица, побоялась сказать правду о том, что Путин напал на Украину.

В Instagram Тодоренко написала, что в дом ее родителей пришла война и раны от нее не исчезнут бесследно:

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Думала ли я когда-то, что в дом моих родителей придет война, что дети моих знакомых будут рождены в подвалах, что родственники будут прятаться в бункерах, что близкие подруги попадут под обстрел ??!! Нет! И никогда этого не хотела. Но реалии таковы, и с этим теперь всем нам придётся жить долгие годы, потому что такие раны не исчезают бесследно, после них остаются шрамы, – заявила телеведущая.

Регина рассказала о страданиях детей и о том, как женщины рожают на станциях метро. Также она опубликовала ряд фотографий, подтверждающих это.

Матери Украины спасают жизни своих детей, рожают прямо на станциях метро и в неприспособленных для родов местах, кормят своё только-только появившееся на свет чадо не под звуки колыбельной, а под выстрелы автоматов и взрывы бомб. Не такого мира мы хотели!!! Страдания никого не сделают счастливыми. Война это не единственная возможность договориться! И мы рожаем детей не для того, чтобы отправить их на верную смерть! – добавила ведущая.

Тодоренко отметила, что не знает, в силах ли изменить историю и достучаться до власти. Однако, по словам Регины, она хочет, чтобы каждый, кто ее читает, помог хоть немного приблизиться к миру и завершить эту ужасную трагедию.

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На сегодняшний момент дому ребёнка в Кропивницком и Киевскому детскому центру нейрохирургии необходима помощь, в больницах Херсона и Киева не хватает донорской крови, новорожденным в подвалах роддомов тоже нужен надлежащий уход, а также медикаменты, беженцам из Донецка и Луганска нужен дом, но самое главное – желание матерей, чьи сыновья сейчас на войне, – чтоб их дети имели возможность прекратить войну и вернулись домой живыми! Вы слышите ??? Живыми!!!

Ранее Тодоренко призвала не читать никаких новостей, а думать о любви.

Также Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине, однако она не назвала имя преступника.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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