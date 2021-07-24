Рэпер Lil Nas Х выпустил клип с голыми танцами в тюрьме и розовой формой: смотрите видео

Видео было снято в сотрудничестве с благотворительной организацией Bail Project, которая помогает заключенным выплатить тюремные залоги

Lil Nas X презентовал клип на песню Industry baby / Фото: YouTube

22-летний американский исполнитель Lil Nas X, который поцеловался с парнем во время выступления на BET Awards, выпустил еще один провокационный клип. И хотя в наше время давно следует отказаться от этого ярлыка (ведь сейчас публику уже сложно чем-то удивить), ролик получился действительно интересным и запоминающимся.

В клипе на песню Industry Baby рэпер, приговоренный к пяти годам заключения, попадает в тюрьму, где не так ужасно, как принято думать. Там Lil Nas X и другие осужденные носят розовую форму, танцуют в душе, а тем временем главный герой готовится к побегу.

Смотрите, как это было в клипе Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY:

Рэпер также объявил о своем сотрудничестве с благотворительным проектом Bail Project – эта организация выплачивает тюремный залог за тех, у кого на это не хватает средств.

Напомним, что в марте этого года Lil Nas Х и лейбл MSCHF выпустили собственные кроссовки Nike, которые назвали Satan Shoes ("Сатанинские кроссовки"). Обувь с пентаграммой и каплей человеческой крови понравилась не всем и 1 апреля компания Nike добилась судебного запрета на продажу этих кроссовок.

Lil Nas X попал в скандал с кастомизацией обуви Nike / Фото: twitter.com/JustFreshKicks

В июле оказалось, что заседание по аресту Lil Nas Х – это фейк для продвижения нового сингла артиста. В начале клипа INDUSTRY BABY парень как раз таки получает срок за кроссовки с кровью. Вот такой пиар ход.

Ранее мы писали, что Cardi B и Normani снялись обнаженными в клипе украинки Таню Муиньо.