Римма Зюбина показала, как выглядит ее квартира во время работы над ролью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

30 августа зрители канала "Украина" увидят первую серию комедийного сериала "Люся Интерн" с Риммой Зюбиной в главной роли. Ее героиня Люся Жук после ухода мужа к молодой любовнице решила кардинально изменить свою жизнь.

Актриса прокомментировала свою героиню так:

Моя героїня мені дуже близька своїм непереможним характером. Люся живе так, як вона давно мріяла.

Римма Зюбина в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пока шли съемки сериала, актеры по 12-16 часов находились на съемочной площадке. Даже в выходные дни и на праздники. Римма Зюбина опубликовала в соцсети, как выглядит ее квартира, когда приходится работать над текстом и подписала фото так:

Найчастіше мене запитують: "А як ви вчите тексти?". Повірте, що ніяких секретів і таємних рецептів нема. Сідаєш і вчиш.

Римма Зюбина показала, как выглядит ее квартира во время работы над ролью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А так как в сериале "Люся Интерн" главные герои – медики, поэтому актерам нужно разбираться в медицинских терминах. Римма Зюбина учила их так:

Я обов'язково гуглила, який наголос правильний, що це за хвороба й як вона лікується.

Римма Зюбина показала, как выглядит ее квартира во время работы над ролью / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Такая кропотливая работа над текстом, медицинскими терминами и диагнозами не могла пройти незамеченной. Актрису даже похвалил ее знакомый доктор:

Як сказав мій чудовий лікар Макуха Микола Трохимович: "Риммочко, після серіалу ти вже зможеш лікарем працювати.

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