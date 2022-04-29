Римма Зюбина предложила Лии Ахеджаковой дать украинское гражданство

Римма Зюбина высказалась о поддержки Лии Ахеджаковой / Фото: Instagram

Лия Ахеджакова – одна из тех деятелей культуры, которая не боится открыто противостоять Кремлю. Звезда советского кино еще с 2014 года критиковала политику Владимира Путина и высказывалась в поддержку Украины. Сейчас Ахеджакова тоже выступает против российской агрессии.

Римма Зюбина в интервью программе "Зірковий шлях" назвала Лию Ахеджакову достойным кандидатом на получение украинского паспорта.

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Почему бы не дать гражданство Украины Лии Ахеджаковой, которая все эти годы говорит, говорит, и не скрывает, и не боится? Если брать такие примеры, то они больше украинцы, чем наводчик – музыкант камерного оркестра. Его арестовали, но я бы никогда в жизни, проходя мимо на улице, не подумала, что это такой человек. Теперь на сцене будешь стоять и думать: "А кто наводчик? Кто стукач?!

Ранее Римма Зюбина объяснила, почему украинские актеры, которые живут в РФ и продолжают молчать о происходящем на родине.

Напомним, недавно Лия Ахеджакова высказалась о двух месяцах войны, которую развязала Россия.