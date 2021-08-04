Римма Зюбина призналась, почему ушла из театра, в котором играла 22 года / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Главная героиня сериала "Люся Интерн", которую сыграла Римма Зюбина, решила кардинально изменить свою жизнь. Так получилось, что в карьере актрисы тоже произошли перемены. Правда, это случилось до участия в проекте.
По словам актрисы, ее отстранили от роли, которую она играла 15 лет. К тому же этот спектакль много лет назад поставил ее муж – известный театральный режиссер Станислав Моисеев:
Я работала 22 года в театре на Прорезной, 17. Я обратилась с вопросом, почему я не играю, почему в расписании меня нет один месяц, второй, третий.
Оказывается, Римма Зюбина осталась без ролей из-за того, что кто-то распустил про нее слухи:
Я сказала, что не делала этого, я так никогда себя не вела, я не могла себе этого позволить, это неправда.
Ее оклеветали, и Римма Зюбина даже знает, кто этот человек. Однако она не стала разбираться и ушла из театра.
Римма Зюбина сыграла главную роль в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Спустя год она простила бывшего коллегу и даже поздравила его с днем рождения. Актриса написала, что не знает, почему он ее оклеветал:
Наверное, у тебя были свои причины для этого. Но я все равно считаю тебя гениальным. Потому что с тобой прошло так много жизни на сцене. Конечно, ты можешь послать меня на три буквы. Мне просто важно, чтобы ты прочитал это и знал, что я тебя все равно люблю.
Актриса ушла из театра, а в 2021 году стала сниматься в комедийном сериале, получив главную роль. Ее героиня не побоялась рискнуть и начать все сначала:
Люся не боится и живет так, как она давно мечтала. Моя героиня мне очень близка своим непобедимым характером.
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