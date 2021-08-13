Робость и сексуальность в новом клипе Лободы: смотрим видео на песню Indie Rock

LOBODA выпустила клип на украиноязычную песню Indie Rock (Vogue) / Фото: YouTube

По сюжету робкая героиня Лободы приходит к фотографу, которая выглядит абсолютной противоположностью – настойчивой и резкой. Светла неумело позирует на камеру, что не нравится второй героиня и та ее раздевает.

После этого LOBODA демонстрирует танец, над которым, как она рассказала в интервью, работала неделю, а в конце обе женщины в объятиях лежат на полу.

Задумку видео Инди Хайта Света более подробно рассказала в Instagram-посте.

Моя героиня- юная девушка, которая только-только начинает познавать мир большого глянца и себя саму, попадает на фотосессию к именитому фотографу, – пишет Лобода.

Роль фотографа исполнила известная топ-модель Таня Рубан.

Смотрите клип LOBODA – Indie Rock (Vogue):

Обложка Indie Rock (Vogue) повторяет кадр фильма итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (1966).

"Фотоувеличение" Микеланджело Антониони / Фото: wikipedia.org

Ранее Светлана Лобода призналась, что долгое время хотела поработать с израильским режиссером Инди Хайтом (снял видео для Тины Кароль и LATEXFAUNA), но не имела для этого подходящей песни. Когда ей прислали композицию на украинском, она поняла – что звезды сошлись.

Смотрите интервью LOBODA в эфире "Ранку з Україною":

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