Роман с Путиным и домашнее порно: скандальные факты об имениннице Памеле Андерсон

Памеле Андерсон - 55 / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жизни Памелы Андерсон скучной точно не назовешь. Даже в свои 55 лет актриса продолжает покорять сердца мужчин по всему миру. А недавно Памела развелась со своим шестым мужем и открыла сердце новой любви.

Многие факты из биографии Андерсон могут показаться шокирующими. Сайт "Сегодня" напомнит самые неожиданные моменты из жизни звезды "Спасателей Малибу".

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Интересные факты о Памеле Андерсон / Фото: Imdb.com

Памела Андерсон – звезда Playboy

Огромная популярность к Памеле пришла после первой фотосессии для журнала Playboy. В 1989 году фотомодель впервые засветилась на страницах откровенного глянца и покорила всю мужскую аудиторию.

За 10 лет Памела попадала на обложку мужского журнала почти каждый год. Всего на счету модели 14 обложек Playboy.

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На счету актрисы 14 обложек для Playboy

Пять браков – шесть мужей

Личная жизнь всегда была под прицелом фотокамер. Статус секс-символа сделал актрису самой желанной девушкой в Америке. И стоит отметить, Андерсон всегда использовала это преимущество. За плечами актрисы пять официальных браков.

В 1995-м Памела вышла замуж за рок-музыканта Томми Ли. Пара поженилась через пять дней после знакомства. В браке у супругов родилось двое сыновей, но счастья это не принесло. По словам актрисы, муж регулярно ее избивал и даже получил запрет от суда приближаться к жене. Официально пара развелась в 1998 году.

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Первый брак актрисы был с рок-музыкантом Томми Ли

Вторым мужем актрисы тоже стал рок-музыкант, Кид Рок. Свадьба состоялась на яхте в Сан-Тропе в 2006 году. Правда, их семья просуществовала недолго. Через четыре месяца после свадьбы Кид и Памела развелись.

Памела Андерсон и Кид Рок

Через год актриса снова вышла замуж. Избранником Андерсон стал Рик Соломон. Но и эти отношения получились провальными. В 2008 году пара объявила о расставании. Причиной стало мошенничество Рика.

В январе 2020 года Памела сыграла тайную свадьбу продюсером Джоном Питерсом. Отношения между ними зародились еще в 1989, но тогда ничего не сложилось. Спустя 30 лет Джон и Памела снова решили испытать удачу, но их семейная жизнь продлилась всего две недели. Позже оказалось, что пара не была официально расписана.

Пятый брак Памелы был с продюсером Джоном Питерсом

Шестой брак модели был с ее телохранителем Дэном Хейхерстом. Влюбленные сблизились во время пандемии коронавируса, так как проводили много времени вместе. Тогда Памела была безумно счастлива. Однако спустя год и этот брак актрисы распался.

Памела Андерсон вышла замуж за охранника / Фото: Скриншот из Daily Mail

Роман с Путиным

Однажды Андерсон намекнула на "романтические отношения с президентом России Владимиром Путиным". О возможной связи президента России и американской актрисы рассказал британский телеведущий Пирс Морган.

Конечно, ходили странные слухи о том, что она встречается с неким российским президентом. "Обожаю этот вопрос", – говорит, смеясь, Андерсон, когда ее спрашивают о ее отношениях с Владимиром Путиным. Но на самом деле ответа она не дает, – сказал ведущий.

Андерсон – ярая защитница животных

Главным секретом своей красоты Памела называет вегетарианство. Звезда "Спасателей Малибу" выступает за права животных и является активисткой многих благотворительных кампаний.

Андерсон много раз участвовала в акциях против использования меха в одежде, а также активно выступала против компании KFC. Кроме того звезда является лицом American Liver Foundation и членом совета директоров организации по защите морей Sea Shepherd.

Андерсон выступает за права животных / Фото: Getty Images

За свою активную позицию актриса в 1999 году удостоилась премии Линды Маккартни.

Домашнее порно

Громкий скандал вокруг имени Памелы Андерсон разгорелся в 1995 году. Тогда в Сеть попало видео сексуального характера с Памелой Андерсон и ее первым мужем Томми Ли. Хоум-видео разлетелась на просторах интернета моментально.

И хотя пара подала в суд на компанию Internet Entertainment Group, удалить все копии откровенного контента с актрисой не удалось.

В Сети "гуляет" хоум-видео Памелы Андерсон и Томми Ли

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