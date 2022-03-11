"Россия как враг уже отступает и сыплется!": Святослав Вакарчук – о нашей победе и волонтерском духе в Украине

Святослав Вакарчук пообщался с волонтерами / Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

16-й день в Украине идет война, которую Путин развязал против украинского народа. Мы регулярно делимся с вами новостями, держим руку на пульсе происходящего и информируем обо всем, что стоит знать в это непростое для всех время. Вопреки военным преступлениям рашистов, украинцы сейчас максимально объединены вокруг одной цели: выгнать оккупантов с нашей земли. За нами правда и весь мир. Мы верим в наших защитников и каждый на местах продолжает помогать в победе всем, чем он силен. В обществе сейчас наблюдается расцвет волонтерского духа.

Об этом сегодня рассказал во время телемарафона знаменитый украинский музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, ранее вступивший в ряды львовской теробороны. За это время он также посетил многие города Украины.

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Вакарчук с волонтерами Львова / скриншот из инстаграм

Приехал на день во Львов увидеть маму. Провел неделю на Востоке и снова туда поеду. В Украине ощущается волонтерское движение. Запорожье, как и Днепр, и Харьков – в надежных руках. Что касается Николаева, я увидел два места, которые меня очень поразили. Это госпиталь, там ранены военные и гражданские кассетными бомбами, которые запрещены в мире. Второе, меня поразили блокпосты, там чувствуешь себя защищеннее. В Одессе в ТРО записалось 100 тысяч человек, их уже некуда вмещать. Множество оборонительной техники в Одессе. В Киеве я был коротко в больнице, заехал на студию и вытащил все наши диски и инструменты, чтобы сохранить архив ОЭ за последние пять лет. Успел пообщаться с разведчиками.

Святослав Вакарчук также обратился к звездам с просьбой, чтобы те в столь непростое для всех время становились ближе к своим поклонникам. Также он сделал свой прогноз на победу Украины.

Вакарчук с волонтерами в Одессе / скриншот из инстаграм

А также хочу призвать "звезд" идти поближе к людям. Они так радуются, когда видят тех, кого узнают. На одной заправке девушка вместо фото попросила меня обнять. Это было так трогательно. Рано или поздно свет восторжествует. Россия как враг уже отступает и сыпется!

И мы с нетерпением ждем радостных вестей. Все будет Украина!

Также напомним, Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории России.

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