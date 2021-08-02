Российская группа под овации украинцев "Путин х**ло" спела хит в Тернополе (видео)

Несколько лет назад группа Wildways выпустила саркастический трек, который стал едва ли не народной песней. Теперь артисты исполнили его вживую в Тернополе

Российская группа спела песню о Путине в Тернополе / Фото: instagram.com/wildwaysofficial

На фестивале Faine Misto в Тернополе, где выступила скандальная российская группа, вышли на сцену еще одни артисты из России. Под овации зрителей рок-группа Wildways исполнила песню put in, посвященную режиму президента РФ Владимиру Путину.

На видео, опубликованном корреспондентом Телеграфа, украинцы начинают громко скандировать известную кричалку – "Путин х**ло". Эта фраза зародилась в народе еще в 2014 году после начала войны на Донбассе и впоследствии стала мемом. Судя по видео, Wildways изначально не планировали исполнять трек put in, но публика убедила.

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Перед тем как Wildways были допущены на сцену, артистов проверяла Служба безопасности Украины. Ранее рок-группа уже выступала на фестивале "Файне місто" в 2019 году.

"Файне місто" – один из крупнейших ежегодных музыкальных фестивалей Украины, который проходит уже девятый раз. В этом году среди участников из России помимо Wildways были "Порнофильмы", "Louna" и группа Anacondaz, которая ранее посещала аннексированный Крым. Однако четырехлетний срок запрета истек, поэтому артисты снова смогли приехать в Украину.

Напомним, что недавно Госкино Украины запретило демонстрацию известного российского сериала "Не родись красивой".