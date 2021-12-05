Ротару, которая ждет возвращения Крыма Украине, выступила на Песне года в Москве

София Ротару выступила на "Песне года" в Москве / Фото: instagram.com/fkirkorov

В прошлом месяце мы писали, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции относительно статуса полуострова.

Это произошло после того, как сестра Софии – Аурика Ротару – рассказала, что певица не ездит в Крым с 2014 года. Исполнительница также закрыла свою гостиницу Villa Sofia в Ялте, а вся семья Ротару ждет, когда Крым вернется в состав Украины.

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Но это не мешает Софии Михайловне выступать в России. Накануне Ротару приняла участие в концерте "Песня года".

София Ротару в Москве на концерте "Песня года" / Фото: instagram.com/stories/pesnyagoda_official

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На съемках шоу также были Ани Лорак, MARUV и Филипп Киркоров. Последний опубликовал в Instagram-профиле совместное фото с Софией Ротару.

Филипп Киркоров и София Ротару на "Песне года" в Москве / Фото: instagram.com/fkirkorov

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Интересно, что 15 и 16 декабря в столичном Дворце Украина состоятся новогодние шоу студии Квартал 95, в одном из которых также появится София Михайловна.