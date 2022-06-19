Русалка уже не та: располневшая Наташа Королева опозорилась снимками в одних трусах (фото)

Наташа Королева в голом виде показала свои пышные формы / Фото: instagram.com/koroleva__star

После полномасштабного вторжения РФ в Украину экс-киянка Наташа Королева скрылась с горизонта. В конце апреля артистка решилась вернуться в соцсети. Фанаты надеялись услышать ее четкую гражданскую позицию, но она решила делать вид, что ничего не происходит и просто делиться подробностями своей прекрасной жизни.

На днях Королева ездила в санаторий, чтобы "поправить свое здоровье" и сбросить лишние килограммы с помощью грязевых ванн, спа-процедур и массажа.

Реклама

Наташа никогда не скрывала, что мечтает похудеть. При этом певица не хочет отказываться от сладостей, которые она обожает, наверное, больше Тарзана:)

Скриншот Instastories

На днях исполнительница хитов "Дельфин и Русалка" засветила свою фигуру в красном бикини. Очевидно, хейтеры облили грязью звезду за обвисший живот. Ведь вскоре она решила похвастаться в Instastories результатами своего "потрясающего" похудения.

Скриншот Instastories

Вскоре Королева сделала фото в зеркале, появившись в кадре в одних трусах и прикрывая обнаженную грудь руками. А сделала это звезда для критиков, не видящих "перемен". Наташа убеждает – она похудела аж на три килограмма и в свои 49 "выглядит прекрасно".

Реклама

Скриншот Instastories

За 5 дней -3 кг. Ушла отечность, нормализовался сон, появилось больше энергии. Мне 49 лет и я довольна собой! Так как я со своими врачами на протяжении 11 лет испытала много полезных методик, уверена на все 100%, что можно следить за своим здоровьем и красотой без дорогих препаратов и пластических операций, – написала певица.

Хоть Наташа Королева и гордится своей фигурой, но вялый живот и обвисшая шея все же очень видны.

Напомним, ранее Наташа Королева рассказывала, как отселила 20-летнего сына и его невесту-стриптизершу жить в хрущевку.

Также мы писали, как Наташа Королева пробила дно, станцевав с Тарзаном в советских костюмах на 9 мая.