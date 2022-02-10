Спит с мужем отдельно и предпочитает интим вне дома: пикантные детали из нового интервью Русланы

Руслана дала откровенное интервью / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

В новом интервью "ЖВЛ" украинская певица Руслана разоткровенничалась с публикой и раскрыла секреты, которые многие предпочитают не выносить на всеобщее обозрение.

По словам звезды, они с мужем, продюсером и музыкантом Александром Ксенофонтовым, спят раздельно, благо условия в доме позволяют. И на это есть вполне понятные причины:

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Певица Руслана / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Я индивидуалистка, не люблю спать вдвоем с Сашей. По секрету скажу, никогда этого не говорила: у нас отдельные комнаты. Я встаю за ночь 100 раз чай с медом попить или что-то сделать, потому что пришло вдохновение. Он устал от меня.

На это журналисты спросили логический вопрос об интимной жизни.

Если на то уже пошло: романтично как раз не дома. Все супруги об этом знают: дома точно уже не то. Но если куда-то выбрались – хоть в машине. Это работает! И мы всегда выезжали для этого в Карпаты – очень хотелось этого драйва. Карпаты – суперсексуальные.

Также звезда заговорила на тему беременности. Не секрет, что они с мужем стараются завести ребенка. По словам Русланы, муж не одобряет то, как она публично говорит о наследниках:

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Руслана и Александр Ксенофонтов / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Мы очень хотим, но не выходило. По разным причинам. Сильное истощение организма.

Руслана также признается, что уже энергетически "чувствует будущего малыша". Ее не страшат роды после 45.

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