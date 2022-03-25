Русский, слышь, мы не один народ: Dantes представил суперактуальный трек

Эта песня - настоящий хит! / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Несколько дней назад эффект бомбы произвела новость о том, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева расстались. Теперь они идут по жизни врознь, но, как и миллионы украинцев, продолжают каждый на своем месте делать свой вклад в скорую победу над рашистами. И сегодня все обсуждают новый трек Dantes.

Музыкант Dantes на своей странице в инстаграм опубликовал видео с новой песней, в которой озвучил важнейшую мысль последних десятилетий: мы с русскими – не один народ! И никогда такими не были. Новую песню, 100-процентный хит, надо услышать!

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Так звучит текст песни Владимира Дантеса:

Мы не один народ!

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Проснулась она

В 4 утра

Разбудил её звук дрожащего стекла

За окном ещё

Не расцвёл каштан

На порог вошёл тупой эмигрант

Врал он ей в глаза

Говорил люблю

Операцией называл войну

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Но не знал мудак

Что смерть свою нашёл

Hey, russian ship, на хуй ты пошёл

Сирена воет

Гаснут фонари

В подвалах жизнь рождается в любви

Хай, паляниця розірве твій рот,

Хей, русский слышь, мы не один народ

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

А так артист с юмором поддерживал всех в это непростое время, когда Россия уже месяц терроризирует нашу страну.

Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

Напомним, ранее говорил о разнице между украинцами и русскими Андрей Данилко.

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