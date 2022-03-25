"С ценами какой-то п*пец": российская патриотка Бородина пожаловалась на спекуляции – а будет только хуже!

Ксения Бородина теперь тоже смотрит на ценники / Фото: открытые источники

Напомним, ранее Лолита Милявская жаловалась на завышенные цены на сахар, и мы не устаем повторять, что это только начало всеобщего обнищания. Это цена за поддержку военного вторжения Путина в Украину. Теперь к жалующимся присоединилась и Ксения Бородина.

Все реже и реже российские звезды будут хвастаться брендовыми вещами (их попросту в РФ нет, так как все мировые бренды ушли из страны-агрессора). Теперь и те, кто хвастался огромными заработками, будет смотреть на цены.

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Ксения Бородина

Одной из тех, кто уже на своем кошельке ощутил повышение, стала Ксения Бородина.

С ценами какой-то п*пец. Я тут корм собаке купила за 22800 рублей. 3 пачки, — жаловалась Бородина в соцсети.

Это 6 675,09 гривен по сегодняшнему курсу. Также она приложила к своему сообщению несколько скриншотов интернет-магазинов, где продают туалетную бумагу по 1200 рублей(351,32 грн) и за 5000 рублей (1 463,83) обычную белую бумагу А4.

скриншот из Телеграм

И это только начало, вскоре в РФ, которая бомбит мирные украинские города, будет дефицит, похлеще чем в СССР!

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К слову, Россия последние несколько недель уже чувствует влияние санкций за нападение на Украину:

Но то ли еще будет! Каждый, кто поддерживает войну против Украины или одобряет ее своим молчанием, ответит за все и ощутит на себе все последствия войны – справедливость восторжествует!

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