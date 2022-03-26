С ними Газманов и Расторгуев, а за нас – Нео и Джон Уик: актер Киану Ривз поддержал украинцев

Киану Ривз проявил солидарность с украинцами / Фото: Getty Images

Война в Украине, которую развязал Путин против украинского народа, стала событием, которое показало истинных украинских друзей и врагов. И мы не устаем говорить о тех, кто демонстрирует всяческую поддержку, сочувствие и оказывает помочь украинцам в самое непростое время в современной истории. Пример задают многочисленные западные звезды. Актер Киану Ривз в их числе.

Весь цивилизованный мир, умные и образованные люди против российского вторжения в Украину. Ненависть, с которой рашистские орки бомбят мирные украинские города не укладывается в голове голливудских актеров: Шеннен Доэрти, Софии Буш, Розамунд Пайк, Майкла Дугласа, Эштона Кутчера, Милы Кунис, Анджелины Джоли, Шонна Пенна и многих-многих других.

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Поддерживать войну в Украине могут только проплаченные звезды-пропагандисты, которые у кровавого режима на ручном поводке: это Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина, Никита Михалков, Полина Гагарина и другие. Но люди в Сети громко говорят: кто все эти люди и что они на самом деле могут, если за Украину – Нео, он же и Джон Уик, которых сыграл Киану Ривз. Следующее фото появилось в соцсетях и уже вызвало эффект бомбы.

Киану Ривз / соцсети

Также и другие супергерои и актеры первой величины демонстрируют солидарность с украинцами.

Киану Ривз на съемках / Фото: Getty Images

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Напомним, многие западные артисты активно помогает украинцам. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям. Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали 20 млн долларов для украинцев. Этот список можно продолжать и продолжать!

Мы благодарим звезд за их позицию и неоценимую помощь!

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