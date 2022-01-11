Самая тяжёлая модель мира обнажила пышные бедра: фото

Тесс Холлидей признана самой тяжеловесной моделью в мире. Вес девушки на сегодняшний день составляет 155-килограмм. При этом Тесс делится роликами из спортзала.

Тесс разрушает все стереотипы и не стесняется своего большого веса, наоборот, для девушки он стал своеобразной "изюминкой".

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Холлидей доказывает всем, что она остается сексуальной мамочкой. В своем Instagram Тесс поделилась снимками из пикантной фотосессии.

Фото – instagram.com/tessholliday

На фотографиях Холлидей позирует в полупрозрачном бикини со стразами, а игривости ее образу добавляет бантик на голове.

Фото – instagram.com/tessholliday

Девушка давно не обращает внимание на хейт со стороны недоброжелателей и часто постит фото с хештэгом #effyourbeautystandards.

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Фото – instagram.com/tessholliday

Что известно о Тесс Холлидей?

36-летняя модель с детства мечтала покорять подиум, но слава пришла к Холлидей только в 2010, когда набирали популярность модели "плюс".

Тесс назвали самой крупной моделью, которая сейчас работает. За время своей карьеры девушка смогла стать известно на весь мир, сняться во множестве рекламных кампаний и переубедить сотни девушек, что лишний вес не помеха.

Тесс Холлидей была замужем, от брака с Ником Холлидеем она воспитывает двоих детей.

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Напомним, ранее мы писали, кто из украинских и мировых знаменитостей поделились успехами своего похудения.