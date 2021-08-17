Самый дорогой экшн "Довбуш", комедия с Еленой Кравец и другие новинки – обзор украинских премьер

Кадры со съемок фильма "Довбуш" / Фото: facebook.com/DovbushMovie

Среди них – самый масштабный исторический экшн "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Об анонсах премьер, звездных актерских составах и эксклюзивных подробностях съемок украинских проектов рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

"Довбуш"

Историко-приключенческий экшн "Довбуш" – самая масштабная украинская кинопремьера года. Это увлекательная история о жизни, борьбе и любви легендарного предводителя повстанцев, которая разворачивается в мистических Карпатах.

При этом, "Довбуш" – самый дорогой фильм за все 30 лет независимости Украины. От невероятных пейзажей украинских Карпат перехватывает дыхание. А отточенные бои выглядят очень реалистично.

Но это неудивительно, ведь актеры и съемочная группа много времени уделили тренировкам, репетициям, научились владеть оружием, а в съемках массовых сцен было задействовано более 1500 человек.

Премьера фильма "Довбуш" была запланирована на осень, но теперь перенесена на весну 2022 года.

Герои фильма "Довбуш" – Олекса и Маричка в исполнении Сергея Стрельникова и Дарьи Плахтий / Фото: facebook.com/DovbushMovie

"На природу"

Еще одна киноновинка – фильм с рабочим названием "На природу", съемки которого вот-вот начнутся. Кино расскажет о двух семьях, которые столкнулись при знакомых многим зрителям обстоятельствах и делят одну поляну.

К созданию фильма привлекли звездных украинских артистов: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Исаенко и Михаил Жонин. Участие в съемках принимают и звезды футбольного клуба Шахтер. Одну из ролей сыграет Алексей Завгородний, известный как экс-участник "Время и Стекло" Позитив. А в фееричном финале создатели фильма обещают нам появление Верки Сердючки и ее мамы.

Над созданием картины работают ведущие украинские компании кино- и телеиндустрии, телеканал "Украина" и FILM.UA Group.

Дата премьеры пока не анонсирована.

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Елена Кравец снимется в фильме "На природу" / Фото: instagram.com/lennykravets, Скриншот из YouTube

"Зломовчання"

Совсем скоро состоится премьера первого сериала для онлайн-платформы – "Зломовчання". Над ним работали украинская компания Star Media и хорватский Drugi Plan. В основу сюжета легли реальные события 2000-х. Хорватский журналист начал резонансное расследование сексуального рабства, которое к которому, как оказалось, были причастны чиновники.

Главную роль сыграла актриса Ксения Мишина. Ее персонаж – меценат Ольга – начинает расследовать исчезновение своей племянницы. Поиск девушки сталкивает Ольгу с журналистом Стрибором и следователем Владимиром, которые в попытке выяснить причины убийств молодых девушек в хорватском городке Осиек, выходят на след преступного синдиката.

Участники проекта хотят, чтобы о сексуальном рабстве перестали умалчивать, а сериал поможет предотвратить подобные трагедии и предать огласке происходящие события, которые актуальны и в наши дни.

"Зломовчання" выйдет в декабре 2021 года на OLL.TV.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

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