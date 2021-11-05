Самый худший фильм Marvel? Рецензия на фильм Вечные

Рецензия на фильм "Вечные" / Фото: Sony, Marvel Studios
Недавно я уже рассказывала, о чем фильм Вечные и упоминала, что западные критики посчитали фильм слишком затянутым. Признаться, я была уверена, что они преувеличивают, хотя на сайте Rotten Tomatoes картину оценили в 50 баллов, что является не самым хорошим результатом.
После просмотра же задаюсь вопросом – правильно ли студия Marvel поступила, пригласив в качестве режиссера Хлою Чжао? Несомненно, она заслужила свой "Оскар" за "Землю кочевников", но так ли нужен в новой фазе КВМ (киновселенной Марвел) такой формат?
Затянутое повествование
Фанаты Марвел привыкли к достаточно длинному хронометражу, но в тех же "Мстителях. Финал" два часа проходят как 15 минут, потому что события происходят динамично и захватывающе. В "Вечных", которые идут более двух с половиной часов, даже экшен-сцены кажутся каким-то замедленными.
Персонажи
Весьма интересно наблюдать за тем, что происходит с героиней Анджелины Джоли – Теной, а вот Ричард Мэдден (привет поклонникам "Игры престолов") с самого начала будто "пасет задних" и не слишком активно себя проявляет, хотя с его Икарисом как раз таки связан главный плот твист фильма.
Отдельно хочется выделить ирландского актера Барри Кеогана, он сыграл Друига, выступившего против других членов своей расы. Характер его персонажа притягивает внимание, и вообще Друиг кажется наиболее самостоятельным среди Вечных.
Посыл фильма
"Вечные" – это длинная и неспешная картина, которая постепенно знакомит зрителя с многочисленными новыми персонажами киновселенной Марвел, которых мы теперь будем наблюдать в ближайших фильмах.
Персонаж Кита Харингтона, к слову, вообще не раскрылся, хотя еще до начала съемок было объявлено, что актер сыграет Черного рыцаря (это самостоятельный персонаж, не относящийся к Вечным).
Главная мысль фильма, на мой взгляд, не в том, что человечество в очередной раз оказывается на грани гибели из-за более развитых и просвещенных существ, а в том, что даже сверхлюди, которыми являются Вечные, слабы перед проблемой выбора, проблемой жалости, сожаления, сопереживания, долга... Эти богоподобные герои чувствуют то же, что и обычные люди и так же, как обычные люди, не знают, что со всем этим делать, так же совершают ошибки и чувствуют боль.
Практически в каждом фильме "Марвел" режиссеры подчеркивают основную линию – веры в лучшее. Всегда есть герой (или несколько), который борется, даже если смысла в этом нет. А действительно ли он есть?
Понравился ли мне фильм "Вечные", как фанатке "Марвел"? Не уверена. Я могу лишь рассматривать его как "введение" в новую фазу киновселенной, в новую главу. Сравнивать "Вечных" с "Мстителями" категорически нельзя, но дать себе время на то, чтобы понять это кино – стоит.
P.S. Сцена после титров
В одной из сцен после титров, если сможете высидеть "Вечных" до конца, Marvel показали британского певца Гарри Стайлса – ему досталась роль Эроса ака Звездного Лиса ака брата Таноса, который испортил вообще все в последних "Мстителях".
Очень хочется увидеть Эроса в будущих фильмах, тем более, что у Гарри уже есть опыт в кино ("Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Не волнуйся, дорогая" Оливии Уайлд).
А пока – у Marvel Studios на очереди сериал "Соколиный глаз" и фильм "Человек-паук: Нет пути домой", которые должны выйти до конца этого года.
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