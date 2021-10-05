Саша Бо после увеличения груди расплакалась: Это будто не я и не мое тело

Блогер Саша Пустовит рассказала, почему увеличила грудь до третьего размера / Фото: instagram.com/sashaabo

Импланты Саше составил хирург Эдгар Каминский. Кто из звезд уже обращался к нему, мы писали и показывали здесь.

Пустовит опубликовала в Instagram пост, впервые рассказав фолловерам о том, почему решилась на операцию и как ее перенесла.

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Девушка опубликовала несколько фото, на которых похвасталась новой грудью. Чтобы посмотреть все снимки, свайпайте влево:

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Так, по словам Саши, она год обдумывала свое решение. Ей не нравилось, как ее грудь выглядела после грудного вскармливания и что ее вообще "как таковой, не было".

Я целый год колебалась и убеждала себя в том, что мне это не нужно. Но делать фото в белье со слезинкой под глазом – такая себе история, – пишет Саша Бо.

Сама операция и реабилитация прошли легко. Вернувшись из больницы блогер уже снимала сторис, но не спешила всем рассказывать про "обновку".

Пустовит признается, что не прыгала от счастья, увидев новую грудь. Сперва она вовсе расплакалась:

Через три часа я сняла бандаж, посмотрела в зеркало и расплакалась. Это будто не я и тело не мое.

Но сейчас Саше очень нравится результат и она с удовольствием демонстрирует свой третий размер в соцсети и заказывает как можно больше красивого белья.

В комментариях к посту подписчики Саши Пустовит написали ей много комплиментов, а кто-то поинтересовался, что мешало ей увеличить грудь раньше. На это блогер ответила: "Не что, а кто. Сейчас это не имеет значения".

Может быть, это намек на бывшего супруга Саши – Игоря Пустовита, который не явился на недавнее заседание суда?

Скриншот: instagram.com/sashaabo

Коротко о разводе Саши Пустовит

Этим летом Саша объявила о расставании с Игорем и дала скандальное интервью Маше Ефросининой, признавшись, что пережила домашнее психологическое насилие со стороны супруга.

Игорь Пустовит дал ответное интервью, в котором поделился своей версию происшедшего. Мужчина опроверг обвинения супруги и рассказал, как она оскорбляла его.

Сейчас у Игоря новая девушка, с которой он отдыхает в Греции. Саша пока не посвящает публику в подробности своей личной жизни.

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