Саша Зарицкая из КАЗКИ показала разрушенную рашистами родную школу. Певица не сдержала слез (фото)

Саша Зарицкая со слезами на глазах рассказала о разрушении рашистами ее гимназии / Фото: Коллаж: Сегодня

Рашистские преступники каждый день обстреливают украинский город Харьков . Вражеские ракеты прилетают в жилые районы, уничтожают инфраструктуру и убивают невинных людей. За это захватчики обязательно понесут ответственность. Местные власти призывают жителей быть осмотрительными и находиться в безопасных местах.

Сегодня в результате российского ракетного удара была разрушена одна из школ Харькова. Как выяснилось, в том учебном заведении училась солистка группы "КАЗКА" Александра Зарицкая.

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В Instagram артистка показала масштабы разрушений. Также Саша опубликовала свое фото, где передала всю ту боль и отчаяние, которые испытывает.

Мое утро началось вот так. Русня стерла с лица земли мое детство, мою родную школу. Я не могу поверить, но это правда. Это была невероятная гимназия, – поделилась певица.

Зарецкая вспомнила, как в этой школе она нашла первых настоящих друзей, впервые спела на сцене актового зала. По словам певицы, в стенах этого заведения она влюблялась, танцевала на дискотеках и плакала из-за плохих оценок.

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В этой школе были самые вкусные булочки с корицей от тети Тони. Теперь это все просто воспоминания. А я так хотела этим летом приехать в гости в школу… Харьков, держись. Люблю тебя, – трогательно написала фронтвумен "КАЗКИ".

Также Зарицкая рассказала, что в том учебном заведении работала ее мама. Она была учительницей.

В разрушенной гимназии работала мама артистки. Фото: скриншот Instastories

Впоследствии после публикации Саша сообщила, что ее пост удалил Instagram. Но она добавила его снова, чтобы показать последствия "русского мира" и призвать о помощи родному Харькову. Кстати, ранее с этим сталкивались уже Вова Дантес и Надя Дорофеева, после постов об обстреле ТЦ в Кременчуге. Почему соцсеть не дает звездам и другим людям показывать правду о преступлениях рашистов – неизвестно. Но такое явление возмущает многих.

Соцсеть снесла пост Саши. Но она добавила его снова. Фото: скриншот Instastories

Напомним, в мае Саша Зарицкая вернулась домой в Ирпень и показала, что российские оккупанты сделали с городом, где она живет.

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Недавно ведущая Василиса Фролова показала, как "русский мир" уничтожил ее родной двор в Харькове, где она провела детство и юность.