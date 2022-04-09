Сбежавшая из РФ Ксения Собчак получила гражданство Израиля (обновлено)

Ксения Собчак прикрыла тылы, чтобы теперь спокойно отрабатывать заказы / Фото: открытые источники

Ксения Собчак, очевидно, уже подготовила себе местечко, где можно устроиться поудобнее и отрабатывать заказы властей, создавая видимость "объективной журналистики".

Сегодня израильское издание Haaretz сообщило о том, что Ксения Собчак теперь официально гражданка Израиля.

Реклама

Одной из первых она уехала из России в Израиль, хотя говорила, что это не эмиграция. Отметим, что ее дедушка по матери – еврей. Поэтому источник утверждает, что Собчак и ее сын от первого брака получили израильское гражданство.

Ксения Собчак

При этом уже появилась информация о том, что она активно распродает имущество в РФ. Ксения Собчак продала московскую квартиру почти за миллиард рублей в одном из модных районов Москвы.

Очевидно, жизнь в Израиле требует больших денег, чем прогнозировала Собчак. Но ничего, она умеет зарабатывать, на повестке дня тем более.

Реклама

Для тех, кто благодарит Собчак за то, что она не молчит о российской войне в Украине, напомним некоторые ее публикации в Телеграм-канале "Кровавая барыня". Она не показывает зверства российской армии в Буче!

скриншот из ТГ "Кровавая барыня"

Зато публикует пропагандистский бред РФ, который осуждает весь цивилизованный мир.

скриншот из ТГ "Кровавая барыня"

Коротко о том, почему не стоит искать кумиров среди русских.

Реклама

ОБНОВЛЕНИЕ:

Несколько минут назад Собчак записала видео, в котором опровергла тот факт, что находится в Израиле и получила гражданство. Она осмеяла новости об эмиграции. Но время покажет, это только смелый ход, чтобы прикрыть переезд или на самом деле правда.

Также сейчас обсуждают, что Лолита теперь поет российский блатняк.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!