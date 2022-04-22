Седокова, Ревва, Лорак: Екатерина Осадчая объяснила, у каких звезд нужно забрать украинский паспорт

Катя Осадчая обратилась к звездам с украинскими паспортами, замалчивающими войну / Фото: instagram.com/kosadcha

На днях в Сети опубликовали список украинских артистов, которым запретили въезд в страну-агрессорку на 50 лет из-за того, что они говорят правду. После этого телеведущая Екатерина Осадчая решила обратиться к тем украинским звездам, которые живут и работают в РФ, но замалчивают о кровопролитии на родине, которое совершают путинские солдаты.

В Instagram Осадчая опубликовала видео, в котором жестко прошлась по молчаливым звездам из Украины.

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Ани Лорак, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Джиган, Александр Рева, MARUV, Анна Седокова, Галина Безрук и другие знаменитости боятся сказать слово о войне в Украине. Тем самым они молча поддерживают кровавые действия Путина.

Есть украинцы, которые выбрали путь молчания. Мы до последнего верили, что не существует таких денег, нет такой силы, которая бы заставила молчать украинцев о войне, о кровавых преступлениях. Люди, не нашедшие в себе силы сказать, что страна, в которой они заработают деньги, убивает их родителей, друзей и близких. Я давно собиралась записать это видео, но все время ждала, что кто-то из этих людей нарушит молчание и скажет своей аудитории правду о кровопролитии на их родине, о зверствах страны, где они зарабатывают, но бесполезно, – отметила Осадчая.

Телеведущая назвали таких звезд недостойными иметь украинский паспорт!

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Имеют ли право эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли они право пользоваться украинским паспортом, когда своим молчанием они поддерживают убийство, пытки, изнасилования населения Украины? Они недостойны быть гражданами нашей сильной, свободной и мужественной страны. Украинский паспорт нужно заслужить, – добавила Осадчая.

Ранее мы писали, что российского стендап-комика Нурлана Сабурова освистали на концерте в Лос-Анджелесе за молчание о войне в Украине.