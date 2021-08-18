Седокова в обтягивающем спортивном костюме запрыгнула на руки к Яниму Тимме (видео)

Анна Седокова и Янис Тимма / Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова, которая ранее ответила на обвинения Ирины Меладзе, трогательно призналась в чувствах к своему супругу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме. На видео, которое артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, Янис Тимма держит ее на руках, а затем пара нежно целуется.

К ролику певица оставила душевную подпись.

Ты никогда не предугадаешь дороги, которые приготовила тебе судьба. Но ты можешь выбрать с кем по ним идти, – написала Анна Седокова.

Не все поклонники оценили романтичное видео пары. Некоторые подписчики звезды осудили ее за такое количество якобы "показухи".

"Мне кажется им нужно сняться в эротическом фильме, это именно для тех кто любит все выставлять напоказ. Не осуждаю. Просто совет"

"Через чур много показухи. Уже сомневаюсь в искренности обоих. Маме девочек всегда надо думать, какой пример показывает"

"И не стыдно что это дочери взрослые смотрят"

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