Секс-символ на передовой! Кто такой Валерий Маркус, покоривший сердца всех украинок?

Валерий Маркус новый секс-символ украинок / Фото: Instagram

Где еще есть такое количество красавчиков политиков и военных, как в Украине? Ким, Арестович, Скичко... Тысячи женщин по всему миру теперь засыпают и просыпаются с мыслями об украинских крашах.

Не дает покоя женским сердцам и Валерий Маркус – писатель, блогер и боец ВСУ. В материале "Сегодня" все, что известно о секс-символе с передовой.

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Валерий Маркус – новый краш

Служба в ВСУ

Валерий Маркус родился 14 июля 1993 года в Первомайске Николаевской области. Едва Валерию исполнилось 18 лет он добровольно вступил в ряды ВДВ.

В 2014 году, когда началась аннексия Крыма и война на Донбассе, Маркус попал на фронт под Славянском. Спустя два года на передовой у Валерия закончился контракт, но он принял решение продолжить борьбу с оккупантами.

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Долго оставаться на фронте Маркус не смог – в 2016 году он получит серьезное ранение и был госпитализирован. Боец проходил долгое лечении и вскоре был уволен из ВСУ по причине непригодности к службе.

Валерий Маркус вернулся в ряды ВСУ

Как рассказал, Маркус в одном из интервью, он не любит называть себя "ветераном АТО" и использует это выражение в очень редких случаях.

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Вернуться писателя на фронт заставило российское вторжение 24 февраля этого года. Несмотря на перенесенное ранение, Маркус взял в руки оружие и стал на защиту Украины. Все подробности службы в армии Маркус рассказывает в своем блоге.

Пешее путешествие

В 2017 году Валерий отправился в необычное путешествие, он прошел из Парижа к мысу Финистерре, через Францию и Испанию древним паломническим путем святого Иакова – Эль Камино де Сантьяго, пешком. Все, что у было путешественника – военный рюкзак за спиной и минимальное количество денег.

Маркус прошел пешком от Парижа к мысу Финистерре

Преодолев в общей сложности 1811 км пешком, Маркус установил на краю мыса Финистерре флаг Украины, подписанный украинцами в Киеве.

Валерий преодолел 1811 км пешком

С тех пор украинец продолжает путешествовать. Маркус также прошел одиночный путь через всю Скандинавию. Своими путешествиями он активно делится в своем блоге.

"Следы на дороге"

После службы в украинской армии Валерий начал заниматься писательством. Наброски первой книги "Следы на дороге" появились еще в 2015 году, когда Маркус был на фронте.

Путешествие дало возможность писателю набраться больше вдохновения для того, чтобы закончить книгу.

После войны Маркус написал книгу

Так как Маркус не хотел сотрудничать с издательствами, он самостоятельно взялся за изготовление книги и уже в 2018 году вышел первый тираж "Следов на дороге". За очень короткое время произведение стало бестселлером в Украине.

Псевдоним Ананьев

Долгое время Валерия Маркуса знали под псевдонимом Ананьев. Книга "Следы на дороге" также вышла под ненастоящим именем. Псевдоним появился во время службы Валерия на Донбассе, когда за его голову боевики объявили вознаграждение.

Чтобы через меня не смогли найти моих близких и нанести им вред, – комментировал смену фамилии Маркус.

Однако сейчас писатель отказался от псевдонима и использует свое настоящее имя.

Валерий Маркус использовал псевдоним "Ананьев"

Личная жизнь Маркуса

Валерий Маркус из тех мужчин, которые не выносят свою личную жизнь напоказ. В социальных сетях писателя только горячие личные фото и ни намека на отношения.

Кольца на безымянном пальце Маркуса тоже не наблюдается. В любом случае, женат Валерий или нет... сердца украинок точно принадлежат ему!

Валерий Маркус не афиширует личную жизнь

Валерий Маркус ведет свою страницу Instagram и Facebook, а также регулярно снимает видео для блога на YouTube.