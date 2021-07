Секс в большом городе: новые фото Сары Джессики Паркер и ее коллег на съемках продолжения сериала

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и другие на съемках продолжения "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Съемки продолжения "Секса в большом городе" в самом разгаре. На улицы Нью-Йорка снова вернулись всеми любимые персонажи проекта – Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк Голденблатт в исполнении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис соответственно.

Папарацци удалось сделать несколько кадров со съемочной площадки, благодаря чему поклонники легендарного сериала могут увидеть своих любимых актрис в образах их героинь. Конечно, актрисы с возрастом поменялись, но они все так же прекрасны. Сейчас в мире продолжает набирать обороты тренд на естественную красоту, Украина не отстает – недавно фото обычных украинок без ретуши разместили на главных рекламных бордах столицы.

Что касается актрис "Секса в большом городе", то лишь одну из них обвинили в чрезмерной пластике – это Кристин Дэвис. А вот остальные ее коллеги решили не прибегать к уколам красоты.

Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Фотографы также поймали момент, когда Кристин Дэвис в перерыве между съемками общается с актрисой Николь Ари Паркер, которая играет нового персонажа. Вероятно, именно она заменит Ким Кэттролл, которая отказалась от съемок, и станет четвертой героиней главного квартета.

Николь Ари Паркер и Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

Николь – весьма эффектная женщина, не так ли? Будем надеяться, что она полюбится поклонникам сериала так же, как и Ким Кэттролл.

Николь Ари Паркер на съемках "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

А вот еще несколько кадров со съемок:

Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Кристин Дэвис на съемках "Секса в большом городе" / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Ожидается, что на HBO Max выйдет десять получасовых новых эпизодов "Секса в большом городе", который получил название And Just Like That.

