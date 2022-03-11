Семья покойного Тома Хаоса из "Отпетых мошенников" назвала имена виновных в его самоубийстве

Родные певца назвали причастных поименно / Фото: открытые источники

Вчера мы писали о том, что экс-солист группы "Отпетые мошенники" покончил жизнь самоубийством. Сегодня появилась информация от родных покойного: они назвали виновных в его смерти.

На странице в инстаграм Тома Хаоса (Вячеслав Зинуров – настоящее имя артиста – прим.ред.) его семья опубликовала обращение, поименно назвав всех, кого они винят в самоубийстве экс-солиста "Отпетых мошенников".

Реклама

скриншот из инстаграм Тома Хаоса

Вскоре будет названа официальная причина смерти артиста. Будут ли притянуты к ответственности названные семьей лица, неизвестно.

скриншот из инстаграм Тома Хаоса

Напомним, Том Хаос стал известен как солист популярной группы "Отпетые мошенники", которая была основана в 1996 году. Ее участниками были Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов, а продюсером выступал легендарный Евгений Орлов. Том Хаос покинул коллектив в августе 2021 года из-за финансовых разногласий. По его словам, Сергей Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму – скрывали значительную часть гонораров за выступления.

Также сегодня стало известно о том, что умер Рустам Ибрагимбеков – сценарист "Белого солнца пустыни" и драматург.