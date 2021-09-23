Серебрянская назвала настоящую причину разрыва с Фаготом: Испортила отношения по юности

Екатерина Серебрянская призналась, почему не вышла замуж за Фагота / Фото: пресс-служба

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская, которая ранее рассказала, как потеряла маму из-за рака, призналась, почему в свое время не вышла замуж за Олега "Фагота" Михайлюту. Откровениями знаменитость поделилась в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням.

Вскоре после завоевания Олимпийской медали, Екатерина оставила спортивную карьеру. А еще почти сразу она стала мамой. Ребенка Серебрянская родила от влиятельного бизнесмена. По словам чемпионки, мужчина на ней не женился, но активно участвовал в воспитании сына. Сегодня сыну Екатерины 21 год, он учится в Австрии, и стремится, как и его отец, стать бизнесменом.

В какое-то время после завершения карьеры, для журналистов, из спортсменки Екатерина превратилась в настоящую светскую львицу. Тогда узнать детали отношений Серебрянской с солистом группы "ТНМК" Олегом Михайлютой, или же просто Фаготом, мечтали все СМИ. Только на телеканале "Украина" Екатерина едва ли не впервые рассказывает о них.

Четыре года, я считаю, это уже семья по большому счету. Наступил момент, когда один должен был принять решение, чтобы шло развитие дальше. Олег на тот период, возможно, еще был не готов. Мне, в свою очередь, не сильно хотелось чего-то ждать, – поделилась на телеканале "Украина" чемпионка.

Фагот некоторое время держал обиду на бывшую возлюбленную.

Я думаю, что в этом я частично была неправа, потому что нужно на уроках детям преподавать, как деликатно, аккуратно прекращать отношения, наверное, я просто сделала это не совсем корректно, – говорит Серебрянская и добавляет, что первой решила наладить отношения с музыкантом. – Я считаю, что не совсем корректно повела себя по отношению к человеку. Здесь дело не в мужчине и в его отношениях с женщиной. У меня был период, когда я пыталась наладить отношения, которые испортила по незнанию, по юности, глупости.

Вскоре после расставания с Олегом неожиданно для всех Екатерина фактически исчезла со светской хроники. Как выяснилось, женщина переехала в Лондон, чтобы отдохнуть от пристального внимания и найти новую себя. Сначала Серебрянская решила стать натуропатом, а впоследствии – стала коучем по отношениям между женщинами и мужчинами.

Там, вдали от родины и наедине с собой, она разглядела в давнем друге любовь всей своей жизни. С мужем Екатерина знакома 16 лет, он бизнесмен. В браке спортсменка успела дважды стать мамой. 5 лет назад у них с супругом родилась дочь Мария, а год назад – в 42 года Серебрянская родила сына Костю.

Смотрите "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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