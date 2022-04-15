Сергей Притула рассказал про "уголок русни" в его штабе, семью и сон на полу во время войны

Сергей Притула дал большое интервью / Фото: instagram.com/siriy_ua

Ведущий, политик и волонтер Сергей Притула в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с командой добровольцев открыл волонтерский штаб в своем офисе в Киеве. Притула обеспечивает военных ВСУ и бойцов теробороны всем необходимым: бронежилетами, касками, едой, техникой и т.д.

В интервью "Сегодня" Сергей Притула рассказал, как настраивает себя на волонтерство, о разлуке с семьей, а также о том, что он думает по поводу работы на ТВ и карьере политика в будущем.

Реклама

"24 февраля стало отправной точкой по отношению к людям"

Сергей Притула с первых дней войны активно помогает нашим бойцам. Ведущий поделился, как он себя настраивает на волонтерство и не чувствует ли усталости.

Я хочу, чтобы наши дети жили в свободной Украине. Ее существование зависит от устойчивости украинского Войска! Вот и вся философия настройки или поиска мотивации. И на фоне ежедневного подвига наших защитников моя или еще кого-то другая усталость – это вообще не предмет для обсуждения, – объяснил Притула.

Всем известно, что отдых и сон – важные элементы жизни даже в условиях войны. Сергей признается, что они в штабе тоже находят свободную минуту, чтобы отдохнуть. Однако в начале войны это было сложно.

Через неделю после начала полномасштабного вторжения россии стало ясно, что без физического обновления организма твой коэффициент полезного действия существенно снижается. А должно наоборот – расти. И для этого нужен сон. В первые дни мы все в штабе этим пренебрегали, потому что было такое состояние адреналина. Впоследствии каждый пришел к определенному графику жизни, потому что это марафон и это надолго. Поэтому да, пусть на полу в волонтерском штабе, но сон стал обязательным элементом суточного графика , – рассказал ведущий.

Сергей Притула признается, что сон стал обязательным элементом графика. / Фото: instagram.com/siriy_ua

Реклама

Также Притула поделился, как лично он подбадривает себя во время войны и что не дает ему сойти с ума.

Концентрация на работе позволяет в это непростое время получать заряд бодрости. Потому что когда тебе удается найти крайне необходимый комплекс БПЛА стоимостью в полмиллиона долларов и люди за шесть часов обеспечивают своими пожертвованиями наличие этой суммы, то это существенно добавляет энергии и мотивирует работать дальше.

Во время войны каждый раскрывается по-новому как для других, так и для себя. Мы узнали у Сергея, почувствовал ли он изменения в себе и у людей из близкого окружения.

Война началась в 2014 году, поэтому в моем случае каких-то существенных изменений в моей жизни не произошло, кроме того, что пришлось существенно масштабировать работу. Но 24 февраля действительно стало отправной точкой по отношению к тем или иным людям вокруг. К кому-то пришло больше внимания. На отношениях с кем-то поставлен крест. Думаю, это до боли знакомая история многим украинцам, – высказался ведущий.

Где сейчас находится семья Притулы?

Вместе с женой Екатериной Сопельник Сергей воспитывает двух дочерей Соломию и Стефанию. Также у Притулы есть сын Дмитрий от первого брака.

Реклама

Сергей не стал много рассказывать о своей семье. Однако ведущий признался, что его родные сейчас находятся в Украине. Они в безопасности.

Сергей Притула в кругу семьи / Фото: instagram.com/siriy_ua

Со своей женой Притула постоянно поддерживает связь по телефону, также и с мамой.

Я очень благодарен ей (жене, – Ред.) за моральную поддержку и, наконец, за помощь в ряде организационных и логистических вопросов в первые две недели после 24 февраля. Дальше попросил больше сосредоточиться на детях. Мама сейчас с женой и детьми вместе. Я благодарен ей, что помогает Кате с малыми, – поделился ведущий.

В то же время, брат Сергея сейчас присоединен "к защите Украины против рашистов".

Сергей с братом / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Русская армия – это посмешище и армия бомжей"

До войны Сергей активно занимался политической деятельностью, а также работал на ТВ. Мы поинтересовались у него, удастся ли в будущем вернуться к съемочному процессу, или же он полностью посвятит себя политике.

Я не знаю, смогу ли я вернуться к работе в кадре. Что касается политики, то я предпочел бы вернуться к этому вопросу после Победы. Сейчас основная задача – защитить украинского Солдата, объединиться вокруг обеспечения нашей Армии и поддержки военных. Что мы будем делать после победы сейчас зависит от них, – высказался Притула.

Сергей Притула верит в победу Украины / Фото: instagram.com/siriy_ua

Кроме волонтерства Сергей Притула уделяет внимание общению с зарубежными медиа, через которые он пытается донести до Западного те или иные нужные нарративы о войне.

Как говорит Притула, медиа – очень влиятельный рычаг формирования общественного мнения.

Мы рассказываем им о работе штаба. И еще мы показываем иностранным журналистам в нашем штабе "уголок русни" – музей трофеев, которые военные приносят в благодарность за то, что мы им помогаем. Мы хотим, чтобы они наглядно видели, как работают наши военные и что русская армия – это посмешище и армия бомжей, – отметил Притула.

Кроме того, Сергей объяснил, что мир узнает о войне в Украине благодаря житейским историям, которыми делятся люди в соцсетях.

Например, это история собаки Бавария, которую военные из 72-й бригады спасли из разбитого дома в Ирпене и привезли к нам в штаб, а наша волонтер передала через ровенских волонтеров собаку в семью. Фактически, благодаря нескольким фото и видео международных журналистов о собаке люди где-то далеко в США, которые никогда не интересовались новостями, узнали, что у нас здесь убивают и калечат людей, разрушают города россияне. Это все маленькие месседжи, которые составляют большую информационную картину этой войны и расставляют акценты, что правда за Украиной, – добавил ведущий.

В заключение Сергей ответил на самый популярный вопрос: что он сделает в первую очередь после победы Украины?

Сяду за руль и помчу к семье! – заявил ведущий.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя в интервью делился о том, как опоздание в 30 минут спасло жизнь.