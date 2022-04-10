Сергея Бабкина облили грязью из-за отъезда из Украины: жена певца не стала молчать

Жена Сергея Бабкина отреагировала на хейт по поводу выезда музыканта за границу / Фото: Instagram

В начале войны Сергей Бабкин вместе с семьей покинул родной Харьков и поехал к друзьям в Днепр. Вскоре музыкант с тремя детьми и женой отправились в Германию. Об эвакуации музыкант рассказал программе "Зірковий шлях".

Новость о том, что музыкант уехал за границу, вызвала настоящий резонанс в Сети. Некоторые пользователи затравили артиста за такой поступок:

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И не возвращайся.

Лучше бы молчал. Что этот, что Монатик, что Потап и другие! Нахрена нам ваше раскаяние. Заткнитесь и молча отсидите за границей, а там увидим, как к вам на концерт будут ходить!

А почему наши мужчины у кого сыновья (молодые мальчики, которым еще нет и 20 лет не могут уехать и так же зарабатывать деньги и пересылать для ВСУ) брать не имеют права на выезд. Как всегда страдают простые люди.

Ты смотри, как быстро убежал.

Нормально... все мужчины должны сидеть в Украине, а он спокойно ездит по Европе.

Трус, жалкий.

Может я и категорична, но кто бегом убежал за границу – пусть там и остаются.

Скриншот instagram/zirkovyi_shlyah

Скриншот instagram/zirkovyi_shlyah

Жена музыканта Снежана Бабкина, не выдержав этого хейта, решила разъяснить недоброжелателям ситуацию.

Человек каждый день должен приносить пользу своей стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который ежедневно помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, пожилым людям выжить! Выехал по закону — трое детей. Не пошел воевать, потому что перенес в течение года три операции на глаза, спасаясь от слепоты. Делайте все от себя зависящее, чтобы в нашей стране скорее наступил мир! А не вот это, чем вы занимаетесь здесь, — написала Бабкина.

Скриншот instagram/zirkovyi_shlyah

Отметим, супруги Бабкиных воспитывают двоих общих детей: дочь Веселину и сына Елисея, а также сына Снежаны от предыдущего брака, Артура. Также у артиста есть сын Илья от первого брака.

Сергей Бабкин с семьей / Фото: Instagram

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К слову, сейчас Бабкин дает благотворительные концерты в разных европейских странах, средства от которых пойдут на помощь Украине.

Напомним, ранее Сергей Бабкин записал в бомбоубежище песню для Путина .