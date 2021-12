Сериал And Just Like That обрушил акции компании тренажеров. Peloton сняли ответ с Мистером Бигом (видео)

Peloton выпустил рекламный ролик с живым Мистером Бигом / Фото: YouTube, HBO

Так, в премьерном эпизоде ​​"And Just Like That" возлюбленный Кэрри Бредшоу умирает от сердечного приступа во время занятия на уже упомянутом тренажере. После выхода этой серии в эфир акции Peloton, по данным СМИ, упали более чем на 16%.

В компании сразу же ответили, что причиной смерти Мистера Бига (Peloton) мог стать его образ жизни, а вовсе не тренажер. Чтобы как-то выбраться из сложившейся ситуации, уже 12 декабря Peloton выпустили рекламу, в которой снялся Престон и вымышленный инструктор Бига по имени Аллегра.

Кадр из сериала "And Just Like That..." / Скриншот из видео

Они сидят у камина, на фоне звучит "Лунная соната", а позади стоят два велотренажера. "Ты прекрасно выглядишь", – говорит подруга экранному Мистеру Бигу, и тот отвечает: "Я чувствую себя прекрасно. Может еще прокатимся?".

Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте Peloton с подписью "And Just Like That...he's alive" ("И просто так... он жив".

О чем сериал "And Just Like That..."

Канал HBO снял сиквел культового сериала "Секс в большом городе" о неразлучных подружках и их бурной жизни. Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис) даже спустя почти 20 лет не изменили своих привычек и сохранили теплые дружеские отношения.

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секса в большом городе" в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

"Секс в большом городе" просуществовал шесть сезонов, и с момента первого эфира в 1998-м году было снято 94 эпизода. В 2004 году продюсеры объявили о завершении сериала. За это время проект "Секс в большом городе" получил 15 телевизионных премий.

В "And Just Like That..." отказалась сниматься Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту. Причина этого якобы ее конфликт на съемочной площадке с Сарой Джессикой Паркер.

Ким Кэттролл заявила, что не вернется в "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Зато в сериале появились новые персонажи: агент по недвижимости Манхеттена Сима Патель (Сарита Чоудхури), автор документальных фильмов и многодетная мать Лиза Тодд Вексли (Николь Ари Паркер), юрист и профессор Ниа Уоллез (Карен Питтман), а также стендап-комик Че Диаз (Сара Рамирез).

В Украине премьеру сериала "И просто так" можно легально посмотреть в Амедиатеке на сервисе OLL.TV.