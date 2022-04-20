Сериал "Клон": как все начиналось – видео, которое вы точно никогда не видели!

Порция легкой ностальгии для всех поклонников сериала "Клон" / Фото: открытые источники

Пока наши читатели обсуждали, как изменилась с годами Джованна Антонелли, исполнительница роли Жади, у нас появилась интересная новость для поклонников сериала "Клон".

Для всех, кто скучает по культовой истории из 2000-х, мы нашли раритетное видео, которое вы точно не видели. В ролике – актеры любимого всеми сериала в первые дни съемок.

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Каст, "путешествие" по знакомым декорациям, истории за кадром, – то что вы должны увидеть. Ностальгия гарантирована!

Напомним, "Клон" — бразильский мелодраматический телесериал производства телекомпании "Globo", который впервые вышел на экраны в 2001 году. Он стал одной из самых успешных теленовелл Бразилии. К 2010 году телесериал для демонстрации был экспортирован в 90 стран. Роман между главными героями – Джованной Антонелли и Мурило Бенисиу, завязавшийся на съемочной площадке, стал еще одной причиной роста популярности сериала. У пары родился общий сын, но в итоге они расстались.

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Лукас и Жади / кадр их фильма

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