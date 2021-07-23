Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Сеть смутил внешний вид Пугачевой: Что у Аллы Борисовны с прической?

23 июля, 08:46

Элина Пелешенко

В Сети часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Певица обычно для выходов выбирает молодежные образы и получает много комплиментов. Но в этот раз не все оценили ее прическу

В Сети не оценили новый выход Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева не часто посещает звездные вечеринки – сейчас она предпочитает проводить время с детьми. Если певица выходит в свет, это обсуждают несколько дней. Недавно артистка вместе с Максимом Галкиным и дочкой Кристиной Орбакайте посетила день рождения сына близкой подруги. Не все оценили новый выход Аллы Борисовны.

Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Instagram видео, на котором Пугачева играет на расстроенном рояле.

Импровизация на тему "Немое кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле! – подписала видео Кристина Орбакайте.

Пока одни обсуждали игру Аллы Пугачевой на рояле, другие обратили внимание на внешний вид звезды. Некоторым не понравилась прическа певицы.

К слову, недавно в Сети обсуждали платье Аллы Пугачевой, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Певица появилась в образе Золушки.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

Новости на эту же тему:

Пугачева оценила зажигательные танцы Монатика и Вайкуле: Ну вы даете! Макс Галкин заснял уникальное явление над их с Аллой Пугачевой замком: видео Долина растрогала поклонников видео с посиделок у Пугачевой: Как душевно
шоу-бизнес Алла Пугачева

Реклама