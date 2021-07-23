Сеть смутил внешний вид Пугачевой: Что у Аллы Борисовны с прической?

В Сети часто обсуждают внешний вид Аллы Пугачевой. Певица обычно для выходов выбирает молодежные образы и получает много комплиментов. Но в этот раз не все оценили ее прическу

В Сети не оценили новый выход Аллы Пугачевой / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева не часто посещает звездные вечеринки – сейчас она предпочитает проводить время с детьми. Если певица выходит в свет, это обсуждают несколько дней. Недавно артистка вместе с Максимом Галкиным и дочкой Кристиной Орбакайте посетила день рождения сына близкой подруги. Не все оценили новый выход Аллы Борисовны.

Кристина Орбакайте опубликовала у себя в Instagram видео, на котором Пугачева играет на расстроенном рояле.

Импровизация на тему "Немое кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле! – подписала видео Кристина Орбакайте.

Пока одни обсуждали игру Аллы Пугачевой на рояле, другие обратили внимание на внешний вид звезды. Некоторым не понравилась прическа певицы.

"Хотя бы изредка расчесывалась, неприятно смотрится".

"Господи, на башке-то что? При всем уважении".

"А что у Аллы Борисовны с прической? На нее расческа обиделась?"

К слову, недавно в Сети обсуждали платье Аллы Пугачевой, которое она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери. Певица появилась в образе Золушки.

Кого из звезд критиковали за внешний вид – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":