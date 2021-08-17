Шикарная жизнь учеников элитной школы снова на виду

Перезапуск сериала "Сплетница" - доступен онлайн на OLL.TV / Фото: Скриншот из YouTube

Новый подростковый сериал "Сплетница" – это одновременно и перезапуск истории, и ее продолжение. Сериал со старым продюссерским, но обновленным актерским составом продолжает исследовать разные стороны жизни гламурной прослойки учеников элитной школы. И несмотря на разницу почти в десятилетие, темы не утратили своей актуальности. Посмотреть новый сезон "Сплетницы" можно на сервисе OLL.TV.

Интриги, любовные страсти, шикарная жизнь главных героев, запретные вечеринки, наркотики, алкоголь и, конечно, все возрастающее влияние современных социальных сетей на жизнь подростков…

Режиссер перезапуска — Карина Эванс, снимавшая клипы для рэпера Дрейка. Остался без изменений и голос Сплетницы – ее вновь озвучила Кристен Белл.

Кадр из сериала "Сплетница" / Фото: HBO

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Кстати, за прообраз "Сплетницы" взят действующий инстаграм-аккаунт DeuxMoi, личность автора которого скрыта, а сведения о знаменитостях принимаются от всех пользователей (достоверность при этом не гарантируется).

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