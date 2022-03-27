Шон Пенн обещает "уничтожить" Оскар, если Владимиру Зеленскому не дадут выступить на церемонии награждения

Шон Пенн заявил, что Владимиру Зеленскому должны дать слово на церемонии "Оскар" / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины

На днях актриса Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского принять участие в премии "Оскар". Звезда считает, что появление украинского президента было бы еще одним поводом побольше рассказать миру о кровавой войне, которую Россия начала против Украины.

Впрочем, до сих пор неизвестно, восприняли ли продюсеры предложение знаменитости сконтактировать с президентом Украины всерьез, равно как и то, был ли уже ответ от самого Зеленского.

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Тем временем актер Шон Пенн, который очень переживает из-за войны РФ против Украины, обратился к Академии кинематографических искусств и наук с предложением разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также пообещал "расплавить" своего "Оскара", получившего в 2008 году за роль в фильме "Молоко".

Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, считающих себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет, а если произойдет, надеюсь, все уйдут из зала, – заявил Шон Пенн в интервью CNN .

Актер также подчеркнул, что отказ Зеленскому в выступлении станет "самым неприличным моментом во всей истории Голливуда".

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Лучшее, что может сделать "Оскар" – это дать ему (Зеленскому, – Ред.) возможность поговорить со всеми нами. Кстати, это человек, который разбирается в фильмах и имеет в этом свою очень долгую и успешную карьеру, – добавил Пенн.

Также режиссер выразил уверенность, что Украина точно победит в войне против российских захватчиков. По мнению Шона Пенна, вопрос лишь в том, как скоро это произойдет.

Отметим, что церемония вручения премии "Оскар-2022" состоится в ночь на 28 марта.

Напомним, на момент вторжения оккупантов Шон Пенн находился в Украине, где снимал свой документальный фильм. Актер застал первые дни войны. Впоследствии ему удалось отсюда уехать. Он один из первых среди западных артистов стал говорить о российской агрессии и призвал предоставить Украине истребители для защиты от России.

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Теперь же Шон Пенн активно помогает украинским беженцам, которые оказались в Польше.

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