Шон Пенн официально развелся с молодой женой: "Я облажался в браке"

Шон Пенн и Лейла Джордж официально развелись / Фото: Getty Images

На днях суд расторг брак 61-летнего Шона Пенна и 30-летней Лейлы Джордж. Причиной расставания знаменитый актер, который приехал во Львов, помогать украинцам, назвал "непримиримые разногласия".

О том, что Пенн и Джордж развелись официально, сообщило издание TMZ.

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Обладатель "Оскара" и австралийская актриса были вместе с 2016 года, а поженились лишь в июле 2020 года. Прошло чуть больше года и в октябре 2021-го Лейла Джордж подала на развод.

В январе 2022-го стало известно, что эксы наняли частного судью, дабы ускорить бракоразводный процесс.

Шон и Лейла закрутили роман в 2016 году / Фото: Getty Images

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Ранее в этом месяце Шонн Пенн рассказал о своих отношениях с бывшей женой, в том числе о том, как он "испортил брак".

Есть женщина, в которую я влюблен, Лейла Джордж, которую я видел изо дня в день, но я облажался с браком. Технически мы были женаты один год, но пять лет я был очень небрежным парнем, – сказал он.

Шон Пенн активно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Актер несколько раз приезжал в Киев и Львов, помогал волонтерам, он открыто рассказывает о российской агрессии.

А недавно в интервью Шон Пенн заявил, что рассматривал возможность снова приехать в Украину и с оружием в руках противостоять оккупантам.