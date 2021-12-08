Шон Пенн передумал разводиться с молодой женой? Пару заметили вместе на вечеринке

Шона Пенна и Лейлу Джордж заметили вместе после слухов о разводе / Фото: Getty Images, People

Что стало причиной разрыва не сообщалось. Лишь было известно, что Лейла подала документы на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса. Пара никак не комментировала эту информацию.

Похоже, Шон Пенну и Лейли Джордж удалось наладить отношения. Как пишет People, пара посетила вечеринку Леонардо Ди Каприо в Майами-Бич.

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Скриншот: People

Ранее появлялась версия, что причиной разлада в паре могло стать нежелание Шона Пенна иметь детей. У актера есть сын и дочь от актрисы Робин Райт, с которой он состоял в браке 13 лет.

Что известно о романе Шона Пенна и Лейлы Джордж

Впервые Шона Пенна заметили вместе с Лейлой Джордж на гавайском пляже в октябре 2016 года. С тех пор они редко появлялись на публике вместе и старались не распространяться о романе. Девушка снимается в кино, а также активно занимается защитой прав животных. Лейла – дочь известного американского актера и продюсера Винсента Д'Онофрио.

Шон Пенн и Лейла Джордж / Фото: Getty Images

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О свадьбе пары стало известно в августе прошлого года. На тайной церемонии присутствовали лишь несколько близких людей. Напомним, для Шона Пенна это третий брак.

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