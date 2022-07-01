Шон Пенн получил подарок от Коли Серги на блокпосте (фото)

Шон Пенн встретился с Колей Сергой в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только словом, а делом многие зарубежные звезды поддерживают нашу страну в войне против рашистского нашествия. Среди них и 61-летний Шон Пенн. Актер застал полномасштабную войну....в Украине! В феврале он приезжал снимать документальный фильм о войне на востоке Украины. 28 февраля лауреат премии "Оскар" вместе со съемочной группой уехали за границу.

В июне он снова приехал в нашу страну. Шон Пенн посетил Офис президента, где поговорил с Владимиром Зеленским о Буче и Ирпене.

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Во время пребывания в Киеве звезда Голливуда встретилась с Колей Сергой. Сам музыкант сейчас служит в Одесской области, однако на днях он приезжал в столицу.

Серга вручил Шонну картину, которую актер приобрел из благотворительного проекта Vony Razom – "333". Отметим, это выставка, миссия которой – собрать на мобильные госпитали для реабилитации украинских защитников.

Шон Пенн получил картину от Коли Серги

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Шон Пенн с картиной / Фото: instagram.com/vony_razom

Невероятно, но правда! Теперь наша особенная картина в коллекции легендарного Шона Пенна, – подписали кадры организаторы выставки в Instagram .

Скриншот Instastories

Коля Серга также поделился снимками с кинозвездой у себя на странице.

Скриншот Instastories

Произведение искусства попало в руки настоящего ценителя, – подписал снимок артист.

Кстати, один из участников проекта арт-проекта "Вони Разом", Павел сообщил у себя в stories, что кадры сделаны на блокпосте!

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Скриншот Instastories

Не будем говорить на каком (блокпосте, – ред.). Но, если ТрО, которые тогда нас не хотели понимать, мягко говоря, если вы это увидите знайте, что это были не пустые слова от нас. А те, кто не пустил нас, не поверив – я же говорил, что вы совершаете ошибку!, – рассказал о неприятной ситуации Павел.

А участница проекта Ирина добавила, что их тогда выгнали с угрозами, не позволив ничего объяснить.

Напомним, в марте Шон Пенн приезжал во Львовскую область, чтобы помогать украинским беженцам.

Также Шон Пенн активно помогал украинским беженцам, оказавшихся в Польше.