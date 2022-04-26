Гостеприимство по-королевски: кронпара из Швеции лично встретилась с бежавшими от войны детьми из Украины

Пара проверила, как дела у ребят из Украины / Фото: instagram.com/kungahuset

Пока наши читатели обсуждали скандальное высказывание отца Меган Маркл, появились новости от другой королевской семьи, теперь уже в контексте российский войны в Украине. Сегодня сообщается о встрече шведской кронпары с детками из Украины, которые были вынуждены переехать из-за военных действий.

Кронпринцесса Швеции Виктория вместе с мужем побывала в Северном музее, где находится центр деятельности для помощи украинским детям. Некоммерческая организация Beredskapslyftet и Северный музей организовали почти для сотни украинских детей в возрасте 6-10 лет, бежавших от войны, разного рода мероприятия. Среди них изучение шведского языка, игры, экскурсии и другие полезные занятия.

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Шведская кронпринцесса с мужем встретилась с украинскими детками в Стокгольме / Фото: instagram.com/kungahuset

Как у ребят дела, кронпринцесса узнала лично. В Instagram королевского семейства появилась публикация-отчет о событии. Так, первая пара Швеции пообщалась с ребятами из Украины на английском, а они порадовали их выученными словами на шведском. Также монархи увидели результаты их творчества.

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Надеемся, настроение у ребят после встречи с представителями монаршей семьи хоть немного, но все же улучшилось.

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