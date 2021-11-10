Падчерица Ивана Урганта славится своими дерзкими публикациями в Сети. / Фото: instagram.com/e_ttg

21-летняя Эрика Кикнадзе активный пользователь соцсетей, в том числе TikTok. Интересно, что в приложении у нее довольно неординарный ник @glam_wh0re69, что в переводе с английского - "гламурная шл*ха69". Почему так подписала свой аккаунт девушка и как к этому относится ее отчим неизвестно, однако это уже вызвало настоящий фурор.

Кстати, скандальными публикациями в Сети славится и дочь Ольга Поляковой – Маша. Однажды девушка обнародовала громкое фото с выпяченными ягодицами, которое впоследствии удалила.

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Эрика Кикнадзе активно ведет аккаунты в соцсетях. Фото: Скриншот TikTok

Так, Эрика в TikTok публикует видео, на которых она демонстрирует свой эпатажный стиль, позируя под популярные песни зарубежных исполнителей. Последние публикации девушка записала на леопардовом полотне и в леопардовой шубе с ярким мейком. Вероятно, что падчерица Урганта относительно недавно начала вести страницу в соцсети, ведь у нее всего около 6 тыс. подписчиков, тогда как в Instagram – более 100 тыс.

Что известно об Эрике Кикнадзе?

Это дочь нынешней жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Теперь девушка живет и обучается в США. Она активно ведет блог в соцсетях, делясь подробностями своей жизни.

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Примечательно, что сам Ургант прекрасно ладит с падчерицей, называя ее родной дочерью. В целом телеведущий активно участвует в жизни Эрики, поддерживая ее во всех начинаниях и балуя не меньше, чем родных детей.

Ургант прекрасно ладит с Эрикой, называя ее родной дочерью / Фото: скриншот

Известно, что 1,5 года девушка встречалась с афроамериканцем Мозесом. Она даже планировала строить семейную жизнь с парнем, но что-то пошло не так и они разошлись.

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Эрика Кикнадзе разошлась с бойфрендом после 1,5 лет отношений. / Фото: instagram.com/e_ttg

Добавим, что Эрика и ее экс-бойфернд получали множество негативных комментариев в адрес своей пары из-за цвета кожи парня.

После разрыва пользователи Сети заметили, как Эрика сильно изменилась внешнее, а также заметно изменила свои аккаунты в соцсетях. Она перекрасила свои темные волосы в ярко-розовый цвет, набила новые татуировки и регулярно пополняет Instagram-аккаунт сомнительным контентом: то опубликует видео с танцами на кладбище, то покажет себя в голом виде, то снимется в странном наряде и с сигаретой в зубах.

Чего дальше ждать от Эрики – остается загадкой.

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