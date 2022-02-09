Скандальный артист балета Сергей Полунин станет отцом во второй раз

Семья Сергея Полунина вскоре станет больше / Фото: instagram.com/poluninink

Новостями о пополнении они поделились на страницах нового выпускажурнала "ОК!". Детали интервью будут обнародованы позже, а пока что известная пара принимает поздравления. На фото отчетливо видно, как изменилась фигура жены артиста.

Сергей Полунин снова станет отцом / Фото: ok-magazine.ru

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Также у Сергея и Елены подрастает сын Мир, который появился на свет в начале 2020 года. Отметим, впервые об отношениях Елены Ильиных и Сергея Полунина заговорили в начале апреля 2019-го. Их отношения завязались в соцсетях.

Сергей Полунин с семьей / Фото: instagram.com/poluninink

Коротко о биографии Сергея Полунина

Сергей Полунин – российский артист балета украинского происхождения. Он родился в Херсоне, но многие годы жил и работал за границей. С 2007 по январь 2012 года Полунин был членом Королевского балета в Лондоне, в 19 лет становится самым молодым премьером в его истории, а после постоянно приглашенным солистом. С 2012-го стал ведущим солистом Московского музыкального театра и постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета.

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В связи со своими высказываниями и поддержкой российского президента Путина Полунин получал внушительную порцию критики от украинцев. В ноябре 2018 года Полунин объявил, что получил российское гражданство, выложив фотографию своего нового паспорта и отметив, что "рад стать россиянином".

Сергей Полунин поддерживает Путина / Фото: instagram.com/poluninink

В феврале 2019 года в интервью агентству Франс Пресс в Москве он продемонстрировал татуировку с портретом Путина на груди.

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